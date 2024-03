Bon Jovi celebra 40 años de trayectoria con el lanzamiento de 'Legendary', el primer sencillo de su nuevo disco

Bon Jovi confirmó la fecha de lanzamiento de su decimosexto álbum de estudio titulado Forever, programado para el 7 de junio de 2024. Este nuevo trabajo llega como parte de las celebraciones por los 40 años de trayectoria de la banda.

Como adelanto de este esperado álbum, la agrupación liderada por Jon Bon Jovi publicó el primer sencillo titulado Legendary, junto con un video que está disponible en YouTube.

En paralelo al lanzamiento del nuevo material, la plataforma de streaming Star+ presentará el 26 de abril Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, la primera serie documental que narra la trayectoria de la banda estadounidense. Dirigida y producida por el ganador del Emmy, Gotham Chopra, esta producción se dividirá en cuatro partes y contará con la participación de todos los miembros pasados y presentes de Bon Jovi.

"Cuarenta años de videos personales, demos inéditos, letras originales y fotografías nunca antes vistas que narran el viaje desde los clubes de Jersey Shore hasta los escenarios más grandes del mundo. La docuserie revive los triunfos y reveses, los grandes éxitos, las mayores decepciones y la mayoría de los momentos públicos de fricción", se lee en la descripción de la producción.





Jon Bon Jovi honrado como Persona del Año 2024



Con más de 130 millones de discos vendidos, miles de conciertos en más de 50 países y una recaudación de entradas que supera los mil millones de dólares en la última década, Bon Jovi continúa siendo un referente del rock.

Su inclusión en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2018 y en el Salón de la Fama de los Compositores, así como 11 álbumes posicionados en el top 10 del Billboard 200, son testigos de su importancia en el género.

A inicios de febrero, Jon Bon Jovi fue honrado como Persona del Año 2024 de MusiCares durante los Grammy 2024. Durante la gala, el rockero estadounidense expresó su agradecimiento, comparando la distinción con ingresar al "Monte Rushmore de la industria de la música"

El reconocimiento fue celebrado con un concierto tributo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde artistas como Bruce Springsteen, Shania Twain, Melissa Etheridge, entre otros, se unieron para rendir homenaje al legado musical de la banda.

