Mick Jagger evalúa donar su fortuna: "Mis hijos no necesitan 500 millones de dólares para vivir"

Mick Jagger, icónico vocalista y líder de The Rolling Stones, señaló que está pensando en donar su millonaria fortuna, valorizada en aproximadamente 500 millones de dólares, a las organizaciones benéficas no dejando nada a ninguno de sus 8 hijos, producto de cinco relaciones distintas. De acuerdo con una entrevista dada al diario The Wall Street Journal, el músico de 80 años fue consultado sobre su herencia que conseguiría con los derechos de explotación de catálogo de canciones con la icónica banda británica.

En ese sentido, el también compositor mencionó que no le gusta el aspecto comercial del negocio de la industria musical. No obstante, recalcó que pudo ganar “mucho dinero” con las giras que realizó con The Rolling Stones en los sesenta años de trayectoria que tiene con su grupo con quien, recientemente, lanzó el álbum Hackney Diamonds, primer disco de estudios de la banda con 12 nuevas canciones, luego de 18 años.

“Mis hijos no necesitan 500 millones de dólares para vivir bien. Probablemente, lo mejor sea hacer el bien en el mundo”, resaltó Mick Jagger tras entrever que podría dejar su fortuna a las organizaciones que velan por los más necesitados y ya no a sus hijos: Karis (52), Jade (51), Elizabeth (39), James (38), Georgia May (31), Lucas (24), Gabriel (25) y Deveraux (7).

Cabe resaltar que The Rolling Stones no posee los derechos de sus hits grabados antes de 1971 donde se incluyen grandes éxitos como ‘Satisfaction’, ‘Paint it Black’, y ‘Jumpin Jack Flash’, por lo que Jagger solo se refirió al dinero recaudado con la banda en las canciones de dicho año en adelanto.

Mick Jagger es consciente de que todavía puede seguir generando ganancias con los discos de The Rolling Stones. | Fuente: Instagram (mickjagger)

De igual manera, según informó el medio, Mick Jagger es consciente de que todavía puede seguir generando ganancias con las giras que se vienen con The Rolling Stones. “Ahora puedes hacer una gira póstuma”, resaltó el músico.

Mick Jagger se lució bailando ‘Pepas’ de Farruko

Mick Jagger apareció en un video viral en redes sociales donde aparece en medio de luces moviéndose al ritmo de la canción ‘Pepas’ del cantante puertorriqueño, Farruko. En el registro audiovisual se ve al artista divirtiéndose junto a su pareja, Melanie Hamrick, de 36 años, y un grupo de personas, quienes disfrutaban de la música saltando y cantando la letra de la popular canción de música urbana.

En el video se ve a Mick Jagger con un traje azul marino de vestir. Por su parte, Melanie Hamrick luce un vestido negro mientras disfruta de la canción al lado del cantante. “Mick Jagger, con 80 años, bailando y cantando tras una cirugía de corazón y yo tengo que sentarme en la cama para ponerme los calcetines”, “Mick Jagger es como tú cuando suena una canción de Mick Jagger y no te sabes la letra”, fueron algunos de los comentarios.