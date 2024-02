Liam Gallagher: "Quiero a mi hermano Noel, y si Oasis volviera a juntarse sería genial"

Liam Gallagher abrió, nuevamente, las esperanzas para un posible retorno de la icónica banda inglesa Oasis con su hermano mayor Noel Gallagher luego de separarse en el 2009 tras una pelea en los vestidores en el festival de rock en París, Francia. Ahora, en una reciente entrevista con el periódico británico The Sunday Times, el menor de los Gallagher lamentó el conflicto entre ambos.

“Quiero a mi hermano, quiero a mi familia, y toda esa pelea de Oasis, no era necesaria, ¿me entienden? Puede que alguien se ponga un poco irritable en una gira. Puede que alguien beba demasiado, pero no teníamos que separarnos por eso”, declaró el músico de 51 años, quien anunció una gira por los 30 años de 'Definitely Maybe', primer álbum de Oasis.

En ese sentido, Liam Gallagher avivó un posible regreso de la banda cantando hasta 15 canciones de su repertorio con su hermano Noel. “No guardo rencor, hombre, y si Oasis volviera a juntarse sería genial porque yo sólo tendría que cantar 15 canciones y él podría hacer el resto. Podría hacerlo parado de cabeza”, añadió.

Es así como Liam Gallagher le da la mano a una posible reconciliación con Noel Gallagher, quien fue el primero en anunciar la separación de Oasis al afirmar que ya no podía seguir trabajando con su hermano Liam tras problemas internos entre los dos.

Oasis podría regresar a juntarse tras más de 14 años de su separación. | Fuente: Instagram

Liam y Noel Gallagher en desacuerdo para regreso de Oasis

Pese a su buena disposición para un reecuentro, Liam Gallagher afirmó que quien tiene que dar el primer paso para un posible retorno de Oasis es su hermano Noel.

"Él (Noel) sabe que no voy a llamarlo. Él es el que separó a la banda, así que él debería ser el que llame. Y si no me llama, no vamos a volver a estar juntos. Para ser justos, sin embargo, lo veo posible", señaló a The Sunday Times.

En setiembre pasado, Noel Gallagher sostuvo que estaría dispuesto a una reunión de Oasis aclarando que debe ser Liam quien tiene que llamarlo para que eso suceda.

"Él (Liam) tiene mi número. Tiene el número de mi mánager. Qué nos llame. Qué deje de hablar en Internet y veamos qué tiene que decir", manifestó en una entrevista con la revista Mojo.

Liam Gallagher volvió a criticar al Salón de la Fama del Rock and Roll

Liam Gallagher volvió a cuestionar el criterio de los jueces del Salón de la Fama del Rock and Roll tras la nominación de Oasis con otros artistas y bandas del género. En ese sentido, el músico criticó la inclusión de Mariah Carey en el evento.

“Por mucho que me guste Mariah Carey y todo eso, sólo quiero decir: hazme un favor y que te vaya mal”, opinó Liam Gallagher, quien consideró que tanto él como Oasis hicieron más por el rock and roll que los actuales nominados.

"Es como meterme en el salón de la fama del rap, y no quiero formar parte de algo tan mentalmente perturbado. Además, yo hice más por el rock and rol que la mitad de los que están en ese foro. Esto es una estupidez", expresó.

Liam y Noel Gallagher todavía no se ponen de acuerdo para un reencuentro de Oasis.Fuente: Instagram

