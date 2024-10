"Te fui infiel": Micro TDH lanzó tema musical para pedirle perdón a su pareja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante venezolano Micro TDH está en el ojo de la tormenta tras conocerse la noticia de que le fue infiel a su Bárbara Ramírez. Las críticas no han parado de llegar para el intérprete de Cafuné quien decidió lanzar una canción para pedirle perdón a su pareja.

Los rumores de una separación comenzaron cuando la influencer venezolana compartió una imagen llorando, después, publicó una foto de una sopa que le preparó su mamá para "sanar el corazón". ¿Cómo se supo lo de la infidelidad? Luz Arias, creadora de contenido y la tercera en la discordia, reveló sus conversaciones con el artista a través de TikTok donde él la invita a dormir.

"A menos que te quedes conmigo y regreses mañana tempranito, unas horas", se lee en uno de los mensajes que Micro TDH le envió. Muchos fanáticos pensaron que se trataba de una estrategia de marketing por parte del cantante, sin embargo, Ramírez lo desmintió: "Gracias a todas las personas que me han llenado de tanto amor con su apoyo. Les debo una respuesta. Sí, estoy triste porque soy un ser humano y una infidelidad a todos nos duele profundamente", sostuvo.

Así confirmó Luz Arias la infidelidad de Micro TDH

Después de que las capturas de pantalla de su conversación con el venezolano se hizo viral, Luz Arias dio su descargo. En un video en sus redes sociales arremetió contra Micro TDH asegurando que "el único ser humano que se atreve a serle infiel a Bárbara es Micro".

De acuerdo con la joven, ya estaban conversando desde hace un tiempo y, cuando el cantante se presentó en Houston, tuvieron su primer acercamiento.

"Yo le digo a él que yo voy y él me dice ‘hay que vernos y compartir’. Yo de verdad no estaba esperando más que compartir una foto … Yo como fan de Bárbara le digo ‘hoy voy a ver a tu hombre’, pero en modo de que ‘voy a ver a mi crush … Y cuando llego a mi casa como a las 9:00 a. m. él me responde la historia que yo le etiqueté”.

La canción de Micro TDH pidiendo perdón por ser infiel

Para contar su versión, Micro TDH compuso una canción a la que llamó Perdóname. En 2 minutos con 38, el venezolano cuenta qué sucedió entre él y Luz Arias.

"Te escribí porque no puedo más, la conciencia me pesa. Desde hace un tiempo que no eres la única mujer que me besa", inicia el tema. "Es lo único que puedo hacer, reconocer que te fallé, que te fui infiel". Por otro lado, aseguró que su encuentro con Arias fue fugaz y no se enamoró de ella.



"Yo no lo quise, fue el destino, el alcohol intervino. Pero eso no fue nada, ella no se compara ni un poco contigo. Siempre me voy a arrepentir por eso. Perdóname de corazón", terminó.

¿Quién es Bárbara Ramírez?

Bárbara Ramírez es una influencer venezolana que cuenta con más de 5 millones de seguidores en Tiktok. En 2020 ganó fama en la mencionada plataforma por sus ocurrencias y por mostrar su talento en la danza del vientre.

