"Puede salir mucho mejor": Rodrigo Tapari, exvocalista de Ráfaga, calificó su dueto con Milett Figueroa en Cantando 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milett Figueroa sorprendió al público en una reciente emisión del reality argentino Cantando 2024, donde improvisó un dueto con Rodrigo Tapari, exvocalista del famoso grupo Ráfaga. La modelo peruana y el cantante argentino cautivaron a todos al interpretar a capela una parte del coro de la balada Hasta que me olvides, uno de los clásicos de Luis Miguel.

► Milett Figueroa cantó a capela un tema de Luis Miguel con Rodrigo Tapari, exvocalista de Ráfaga

Este momento musical llega justo después de que Milett enfrentara diversas críticas por su papel como jurado en el programa. Entre las voces que han cuestionado su desempeño se encuentra Mimi Alvarado, pareja de Luciano El Tirri, primo de Marcelo Tinelli. Ella comentó: "Vi un video de Milett donde cantaba... Hizo un disparate".

¿Qué dijo Rodrigo Tapari sobre Milett Figueroa?

En una entrevista telefónica con América Hoy, se buscó la opinión de Rodrigo Tapari sobre su improvisado dueto con Milett Figueroa. Al preguntarle del 1 al 10 qué nota le daría, el exvocalista de Ráfaga respondió: "Yo le pondría un 7. Entiendo que fue improvisado y salió muy bien, pero puede salir mucho mejor".

Tapari reveló que Milett interpretó Hasta que me olvides en dos ocasiones: primero durante un corte comercial y luego en vivo. "La producción me había preguntado si podía cantar algo. Obviamente, dije que sí y me puse a ensayar en el corte. Milett miraba y le dije: 'Canta'. Empecé a cantarla con ella", compartió.

"Cuando fuimos al aire, repetimos lo mismo. Siento que le costó un poco agarrar el tono de la pista, pero hay un video del corte donde nos escuchamos mejor, donde su voz es excelente, afinó en todo momento", agregó Tapari, quien también destacó: "Me gusta su timbre de voz, su color. No estaría nada mal que ella pudiera grabar música".

Además, reveló que tuvo una conversación privada con Marcelo Tinelli, pareja de Milett Figueroa, sobre su actuación improvisada. "Le mandé el video de lo que habíamos hecho y le dije que estoy a disposición para cualquier cosa que Milett necesite. Estoy a su disposición. Está la puerta abierta para hacer algo si ella quiere".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis