Miguel Bosé presenta su serie documental y evade preguntas sobre el asalto en México

Miguel Bosé, el famoso cantante español, ha estado en boca de todos en las últimas semanas. Sin embargo, prefiere mantenerse alejado de los titulares de los medios de comunicación a menos que se trate de asuntos profesionales. Esta actitud quedó clara en su última aparición en el FesTVal de Vitoria, donde presentó Bosé renacido, una serie documental original de Movistar Plus+ en la que revela aspectos íntimos de su vida como nunca antes lo había hecho.

En la rueda de prensa, Bosé expresó su frustración cuando le preguntaron sobre el asalto que vivió recientemente en México: "A ver, chica, léete mi Instagram. Tu profesión es la información y debes informarte, hay que estar informada, entonces si te lees mi Instagram, esa pregunta no hubiese tenido ningún lugar. Jamás he dicho que México... si lees Instagram, ves la respuesta, y digo que no hay nada que me haga irme de México".

Además, el intérprete de Morena mía y Te amaré, quien se encuentra en Madrid para promocionar Bosé renacido, dejó en claro su amor por México, a pesar de lo desafortunado de la experiencia. Afirmó que le podría haber sucedido a cualquiera, en cualquier lugar. "México es un país hospitalario que amo como mi segunda patria y esto es una cosa muy desgraciada, tan terrible aventura que le pasará a tantísima gente, pero no allá, sino que aquí mucho más".

Miguel Bosé explicó que continúa viviendo en México debido a la elección de sus hijos: "Mientras mis hijos estén creciendo, ellos van a decidir el lugar donde quieren estar y mi deber es apoyarles, y ellos quieren estar en México, tienen allí a sus amigos".

El cantante optó por no hacer comentarios sobre el triste fallecimiento de María Teresa Campos, la desaparecida periodista y presentadora de TV española, el mismo día de la conferencia de prensa. Incluso pasó delante de las cámaras sin dirigirse a los reporteros que lo rodeaban.

Enojado con la prensa, Bosé evitó hablar nuevamente sobre el asalto que sufrió en México hace unas semanas. Tampoco aprovechó la oportunidad para desmentir las informaciones recientes.

Bosé renacido es una serie documental que revela aspectos desconocidos de la vida de Miguel Bosé, con un tono sereno y emotivo. En ella, el cantante habla sobre su infancia, sus hijos, su activismo, sus padres y su carrera musical. Esta serie de cuatro capítulos se estrena el 5 de septiembre en Movistar Plus+ en España, en colaboración con Shine Iberia. En la serie, Bosé y sus seres queridos exploran su búsqueda de la reconciliación y un nuevo renacimiento personal y profesional.

La serie descubre a un artista que se ha reinventado en varias ocasiones, Bosé se desnuda emocionamente algunos episodios de manera sutil mientras guarda silencio sobre otros. Además, destaca la lealtad de sus amigos, quienes, incluso cuando no están de acuerdo con él, siguen siendo fieles a este hombre que ha desafiado convenciones en su carrera artística.