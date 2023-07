Miguel Tapia, ex Los Prisioneros: "La música urbana es popular porque faltó educación en los colegios y en la casa”

El cantante y baterista Miguel Tapia, recordado integrante de Los Prisioneros, continúa llevando la música de la banda chilena que se separó en el 2006. Como es de conocimiento, el grupo es conocido por hacer género de rock y cada canción es una crítica a la sociedad, política, y más.

Por ese motivo, dio su opinión sobre la música urbana que en la actualidad es una de las más escuchadas por los jóvenes y consideró que estos artistas solo tienen letras sobre armas y drogas.

“Que esto sea tan popular en la juventud es porque faltó educación en los colegios y en la casa. No recuerdo el nombre de todos los artistas, pero me quedo con esa sensación”, dijo Miguel Tapia para The Clinic. A sus 59 años, el chileno asegura que cuando cantaba con Los Prisioneros, las canciones sí tenían contenido.

“Hay que tomar conciencia, nosotros la tuvimos desde chicos. Por lo mismo no me gusta la música que es banal, se necesita un mínimo de inteligencia para escribir. Sé que lo que cantan es una realidad, pero creo que de algún modo hablar de armas es validarlas. Preferiría una historia que vea cómo arreglamos el problema”, agrego.

Los Prisioneros fue una banda chilena conformada por Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia, considerada una de las más importante de su país y una de las más destacadas e influyentes de América Latina.​​​​​​​​

Los Prisioneros y su música como protesta

La última manifestación en Chile, en el 2019, fue multitudinaria. Más de un millón de chilenos se reunieron para protestar en contra del gobierno del presidente Sebastián Piñera y para mostrar su descontento por la desigualdad económica y el alto costo de vida en el país vecino.

Una de las canciones que más sonó fue El baile de los que sobran, clásico de la agrupación de rock chilena Los Prisioneros, que se ha convertido en un himno de lucha social no solo en Chile, sino también en otros países de Latinoamérica. La trascendencia de la canción es innegable, es por eso que el baterista de la banda, Miguel Tapia, conversó con RPP Noticias en el programa En Escena, en donde habló sobre la famosa canción y opinó sobre la situación política actual que vive su país.

"Es una canción que tiene un significado claro, profundo y que, de algún modo, está cruzando las barreras del tiempo. Nosotros, como todas las canciones que nacieron, las compusimos en una realidad, en un momento en el que éramos jóvenes, vivíamos en dictadura, pero, principalmente, éramos jóvenes con inquietudes sociales que se transformaban en nuestras conversaciones internas del grupo y luego en la letra de una canción", reveló en ese entonces.

A pesar de que el tema ha cumplido 37 años este 2023, la letra sigue siendo vigente. Ni Miguel Tapia, ni los otros integrantes de Los Prisioneros imaginaron que un día se convertiría en un hit. "No estábamos pensando en ese momento la proyección que iba a tener la canción, que se disparó y hasta el día de hoy tiene un significado importante", apuntó.