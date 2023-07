'Barbie': Ryan Gosling envió inesperado regalo a Jimin de BTS por compartir el look de Ken

El estreno de la película Barbie ha causado un gran revuelo en todo el mundo. Las calles se han teñido de rosa como motivo de la llegada de la icónica muñeca de Mattel a la gran pantalla; esto gracias a la gran campaña de marketing detrás de la película, la cual ha sido considerada por muchos como excepcional y digna de estudio.

El filme, dirigido por Greta Gerwig, ha capturado la atención de celebridades, políticos y personas reconocidas en todo el mundo, todos ellos intrigados por la historia de la famosa muñeca, interpretada por Margot Robbie. Incluso, la campaña ha llegado a comprometer a los miembros de BTS.

La exitosa boyband de K-Pop también ha sido protagonista de uno de los últimos videos publicados en la cuenta oficial de Barbie, específicamente el de Jimin, quien comparte similitudes con Ken, el personaje interpretado por Ryan Gosling.

En la película, el muñeco ha vestido uno de los atuendos que el artista surcoreano llevó en el videoclip de Permission To Dance, un look de estilo cowboy con pantalón y casaca negra, adornados con flecos blancos que cuelgan de sus hombros.

El regalo de Ryan Gosling a Jimin de BTS

Debido a esta casualidad, Gosling le ofreció al cantante uno de sus objetos más preciados como Ken.

"Hey, Jimin. Soy Ryan Gosling. Me he dado cuenta que tu outfit en Permission To Dance es el mismo que el de Ken en la nueva película de Barbie. Te lo tengo que dar, tú lo llevaste puesto primero y definitivamente lo luciste mejor. Hay un código que dice: si llevas puesto un look de Ken, tienes que darle tu posesión más valiosa. Así que espero que también aceptes la guitarra de Ken. Es mi humilde oferta. Además, Ken no la toca igualmente, así que estará mucho mejor en tus manos", dijo el actor en un video.

El surcoreano todavía no ha respondido al mensaje de Gosling, sin embargo, muchos de sus fans creen que se trata de un spoiler de Barbie, el cual tiene que ver con la banda sonora de la película.