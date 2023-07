¿Los nuevos 20? Madonna reaparece en sus redes sociales con foto que la hace ver más joven

Madonna viene recuperándose en su casa en Nueva York, Estados Unidos, luego de ser dada de alta de un hospital donde estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por una infección bacteriana. En ese sentido, la ‘reina del pop’ reapareció en sus redes sociales con una fotografía, luciendo una camisa blanca y el pelo con trenzas, abrazando un ramo de rosas.

En efecto, la cantante de 64 años publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram el último martes 18 de julio con el mensaje: “Una sola rosa puede ser mi jardín. Un solo amigo en mi mundo. Gracias” generando la reacción de sus fanáticos que no dudaron en comentar la instantánea.

“Fuiste mi primera heroína en mi vida”, “Me alegra que te sientas mejor”, “Te echamos mucho de menos”, “Muy feliz de ver que te estás cuidando”, “Viva la ‘reina de pop’”, “Tus fans siempre contigo”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el post de la intérprete de canciones como Vogue, Material Girl, American Pie, Holiday, Like a Virgin, entre otros éxitos.

No obstante, hubo otros usuarios que criticaron el aspecto rejuvenecido que lució Madonna, quien cumplirá 65 años este agosto. “Esa no es Madonna”, “¿Quién es esa chica”, “¿De qué año es esa foto?”, “Uno no necesita parecer de 12 años”, dijeron. Seguidamente, la artista publicó dos nuevas fotografías abrazando un peluche rosado en forma de cojín.

Madonna publicó otras dos fotografías en un story de Instagram abrazando un peluche. | Fuente: Instagram (madonna)

Cabe resaltar que, hasta la fecha, la publicación de la artista tiene 314 mil me gustas y más de 11 mil 200 comentarios. La cantante hizo, por el momento, 41 publicaciones en su Instagram donde tiene 19 millones de seguidores.

Madonna anuncia gira oficial en octubre tras estar internada

Días atrás, Madonna decidió pronunciarse en sus redes sociales luego de estar internada varios días en UCI por una infección bacteriana. Por medio de un comunicado en su Instagram, la intérprete afirmó que esta en “vías de recuperación” desde que le dieron de alta en junio.

“Mi primer pensamiento cuando desperté en el hospital fue para mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que había comprado entradas para mi gira. Tampoco quería defraudar a las personas que han trabajado incansablemente conmigo durante los últimos meses para crear mi programa. Odio decepcionar a nadie”, expresó la cantante.

Seguidamente añadió: “El plan actual es reprogramar la etapa norteamericana de la gira y comenzar en octubre en Europa. No podría estar más agradecido por su atención y apoyo”.