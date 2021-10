Mike Bahía le pidió la mano a Greeicy Rendón en pleno concierto de Alejandro Sanz. | Fuente: Instagram / Mike Bahía

Casi diez años después de iniciar su relación sentimental, Mike Bahía, subido al escenario de un concierto de Alejandro Sanz, se puso de rodillas y frente a miles de espectadores le pidió la mano a su pareja Greeicy Rendón.

En 2019, antes de que la pandemia revolviera la normalidad, el cantante colombiano tuvo un encuentro con RPP Noticias en el que recordó cómo llegó a conquistar a su futura esposa. Dijo, entonces, que desde su primera canción "Buscándote", ella ya lo acompañaba en su carrera.

"Ella sale en el video, la chica del cabello cortico es ella", señaló Mike Bahía. Y aseguró que su historia como artista "ha sido contar" lo que le venía pasando en el plano personal, incluido su romance con Greeicy, a quien conoció cuando ella tenía 19 años y tenía una carrera actoral en ascenso en la televisión colombiana.



Mike Bahía le dedica canciones

"Yo cantaba en un bar, era un tipo promedio, y ella era una actriz muy reconocida, muy joven, pero muy humilde. Y me conoce a mí y se conecta conmigo de una manera muy brillante. Pero yo no entendía por qué se fijaba en mí", reconoció quien fue 'coach' en "La Voz Perú".

Según Mike Bahía, fue en ese momento que empezó su "desesperación por conquistar con canciones". "Y ahí es donde nace 'Buscándote', 'Estar contigo' y todo este recorrido de canciones que llega hasta la que hoy tenemos, 'La Lá'", señaló.

Junto a Greeicy, el colombiano que saltó a la fama durante su paso por la versión colombiana de "La Voz" en 2013 ha tenido más de una colaboración a lo largo de su trayectoria, tales como "Esta noche", "Amantes", entre otros.

"No existe Mike sin Greeyci"

Asimismo, en aquel encuentro con RPP Noticias, Mike Bahía fue categórico al referirse a su unión con su entonces enamorada. "No existe Mike sin Greeicy. Ella es la Mary Jane de Spiderman. Yo no le he cantado a nada que no sea esa mujer", manifestó.

La noche del 16 de octubre, el amor del cantante hacia su pareja tomó un nuevo impulso. "Te lo voy a decir clarito, no quiero que te vayas nunca de mi vida", indicó Bahía antes de pedirle matrimonio a Greeicy. Una situación que hizo que todos los asistentes del concierto aplaudieran de emoción.

La artista no pudo contener las lágrimas, dijo que sí y ambos se abrazaron.





NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.