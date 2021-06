"Sing 2" estrena su tráiler oficial: Chayanne y Greeicy se unen al elenco de la película animada. | Fuente: Instagram

La película animada “Sing” presentó el tráiler de su secuela. Ahora, a tres años de haber estrenado su primera parte, contará con nuevos personajes como Chayanne. Este jueves lanzaron el clip donde dejaron ver de qué tratará esta historia.

En la continuación, notaremos que el koala Buster Moon irá con sus amigos a Nueva York para buscar al león Clay Calloway. ¿Por qué? Están buscando que regrese a los escenarios y los acompañe a que forme parte de un show.

En “Sing 2” escucharemos que los personajes interpretarán temas de Drake, Billie Eilish, Shawn Mendes, Eminem, así como las de System of a Down. Por ahora, lo que se sabe de su estreno es que llegará a los cines en diciembre de este año, pero no hay fecha exacta.

La primera película recaudó cerca de 430 millones de dólares en todo el mundo cuando su presupuesto ascendía a 75 millones, de acuerdo con los datos ofrecidos por el portal especializado Box Office Mojo. Como en la primera entrega, los estudios Illumination Entertainment y Universal Pictures se encargarán de producir la secuela de "Sing".

Doblaje original y latino

La secuela de “Sing” contará con un gran elenco y en la versión original, quienes presentarán sus voces son Reese Whitherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Matthew McConaughey, Tori Kelly, Halsey, Pharrell Williams, Letitia Wright, así como el vocalista y líder de U2, Bono.

Por otro lado, en el doblaje latino, Chayanne se une al elenco y será el león Clay Calloway; Vadhir Derbez, Greeicy, Sebastián Martínez, Benny Ibarra, Hannah y Ashley de Ha* Ash, Roger González y a María Eugenia Suárez.

