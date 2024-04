Milett Figueroa sorprende al posar junto a Soledad Aquino, la exesposa de Marcelo Tinelli

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ha sido objeto de polémica desde que se hiciera pública en noviembre de 2023. Especulaciones de la prensa de espectáculos de Perú y Argentina han rodeado a la pareja, especialmente en las últimas semanas, debido a rumores sobre una posible tensión entre la modelo y las hijas del presentador de TV.



Según la periodista argentina Yanina Latorre, los posibles problemas entre Milett y Marcelo habrían surgido tras la boda de Candelaria, la segunda hija de él. "Nunca más hubo onda", añadió. Sin embargo, en una reciente entrevista en el programa Mande quien mande, Milett afirmó que guarda una buena relación con Candelaria: "Nunca he sentido una mirada extraña".

Milett Figueroa y Soledad Aquino posan juntas

El último martes, Milett Figueroa compartió en sus historias de Instagram dos fotografías que despejan cualquier duda sobre su relación con la familia de Marcelo Tinelli. En las imágenes se ve a Milett posando con Soledad Aquino, la primera esposa de Tinelli y madre de sus hijas Micaela y Candelaria. Este encuentro tuvo lugar durante un evento de una marca de belleza en Buenos Aires.



En una de las historias, ambas estaban muy juntas, sonriendo mientras se tomaban un selfie con el teléfono de Milett. En la segunda, se las ve abrazadas, observando la foto recién tomada con evidente alegría. "¡Qué bellas quedamos!", escribió brevemente Soledad en sus historias, mientras que Milett agregó unos emojis de corazones en ambas fotos.

Soledad Aquino y Milett Figueroa posan juntas en evento de belleza.Fuente: Instagram: @milett

Soledad Aquino es la primera esposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria.Fuente: Instagram: @milett

Milett Figueroa responde a rumores de separación

Desde hace semanas se ha especulado en torno a la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, especialmente después de que él celebrara su cumpleaños en Madrid mientras ella se encontraba en Lima. Aunque la modelo ya ha desmentido rumores de una posible separación, ahora sostiene que los únicos que merecen explicaciones sobre su vida privada son su familia y su pareja.



En el programa Mande Quien Mande, Milett Figueroa respondió a las especulaciones: "No me puedo hacer cargo de las cosas que se puedan decir aquí o en Argentina. Nosotros estamos muy bien. No tenemos que estar todo el tiempo juntos para poder estar bien en una relación".



De acuerdo con la modelo, Tinelli estaba al tanto de su agenda en Lima, que incluye la promoción de su película Vampiras: The Brides, recién estrenada en los cines locales y en la que ocupa un papel protagónico. "Nos estamos apoyando mutuamente. Estamos comunicados todo el tiempo", agregó.



Asimismo, rechazó las críticas que viene recibiendo y los cuestionamientos sobre su relación con Marcelo Tinelli, quien es mayor por 31 años. "Cuando se dicen cosas sin conocer el trabajo anterior a una relación, minimizan cosas que no tienen por qué hacerlo y adjudican esfuerzos a una relación".



"No tengo que darle explicaciones a nadie sobre mi vida, más que a mi pareja y a mi familia. No siempre las relaciones son por interés. Sáquenme todo lo que tengan que sacarme. Estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho sola. Yo sé lo que soy, cómo me entrego a una relación y lo que hago para cuidarla", concluyó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis