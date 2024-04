Milett Figueroa y Marcelo Tinelli más enamorados que nunca: así confirman que siguen juntos

Hubo muchas especulaciones sobre el fin de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, sin embargo, la modelo demostró que siguen siendo pareja y que no importa el qué dirán. Después de pisar suelo argentino, el conductor de tv organizó un asado junto con amigos y también estuvo Figueroa.

En los videos y fotos que compartieron, se lucen juntos y demuestran que su romance va viento en popa. Además, otra de las invitadas fue Yanina La Torre, quien aseguró que la pareja ya no seguía junta. A pesar de que sus declaraciones incomodaron a la peruana, dejó atrás las rencillas y bailaron juntas.

Cabe resaltar que Milett Figueroa se encargó de desmentir la supuesta ruptura tanto en programas argentinos como en nacionales. Cuando vino a Lima, aseguró que están enamorados: "Yo ya dije que estamos bien y la otra persona también. Cuando queramos comunicar algo, lo comunicaremos si es que así se da, pero nosotros estamos bien. Se pueden decir mil cosas y yo soy la única que sé la verdad, Marcelo es el único que sabe la verdad. Así que todo bien. La verdad que estoy muy bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos. Y nosotros estamos bien", señaló en Mande quien mande.

Por otro lado, la modelo Candela Lecce contó en el programa Socios del espectáculo que tuvo un affaire con Marcelo Tinelli cuando él no oficializaba a Figueroa; sin embargo, la pareja no se ha referido sobre ella.

Milett Figueroa confirmó que la relación con Marcelo Tinelli se encuentra en un buen momento. Fuente: IG: @milett

¿Cómo ha reaccionado Milett Figueroa ante las especulaciones sobre su relación con Marcelo Tinelli?

El pasado domingo, la periodista Yanina Latorre, amiga cercana de Tinelli, compartió nuevos detalles sobre la pareja en el programa de Mirtha Legrand. "¿[Marcelo Tinelli] Rompió con la peruana?”, le preguntó Legrand y Latorre respondió: "Rompió con la peruana aunque lo nieguen". "Tengo un tema que no lo puedo contar porque sino vendo la fuente, pero eso está finiquitado".

Tras estas declaraciones, Milett Figueroa fue abordada por las cámaras del programa Magaly TV, La firme mientras se disponía a ingresar al gimnasio. "Yanina Latorre ha asegurado que han roto, ¿la relación con Marcelo sigue?", le preguntó el reportero. "Gracias por la preocupación. Todo está muy bien. La relación es de dos personas y las terceras personas salen sobrando en una relación", respondió Figueroa.

Ante la insistencia sobre el estado de su relación con Marcelo Tinelli y las especulaciones surgidas desde la prensa argentina, Milett agregó brevemente: "Ustedes tienen que saber que todo está bien, nada más".

Milett Figueroa aclara su vínculo con las hijas de Marcelo Tinelli

Luego de pasar unas semanas en Perú, la modelo regresó a Argentina y concedió una entrevista al programa LAM de América TV, donde descartó el fin de su relación con el presentador argentino.

Sobre el vínculo con las hijas mayores de Marcelo Tinelli, Candelaria y Micaela, Milett Figueroa señaló que, si bien es una persona celosa, nunca ha sentido nada inusual en su relación con ellas. Además, aclaró que no busca fingir ningún tipo de relación y que está en proceso de conocerlas mejor.

"A mí no me gusta fingir ningún vínculo para el resto, ni que la gente vea que estamos bien, pero no existe un vínculo malo tampoco. No es que seamos mejores amigas, que me encantaría, pero no es algo que tampoco nos llevemos mal. Simplemente, nos estamos conociendo. Ellas me están conociendo a mí y yo las estoy conociendo a ellas", manifestó.

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella