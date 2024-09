Demandan a Miley Cyrus por presuntamente copiar canción de Bruno Mars para 'Flowers', tema ganador del Grammy

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miley Cyrus se encuentra en problemas. De acuerdo con información de Rolling Stone, la cantante estadounidense es objeto de una demanda por presuntamente copiar una canción de Bruno Mars para ‘Flowers’, tema con el que ganó su primer Grammy en febrero de este 2024 en la categoría Mejor interpretación pop solista y que la consagró en la industria musical.

La revista estadounidense señaló que un Tribunal de Los Ángeles recibió el último lunes 16 de setiembre una demanda contra Miley Cyrus y los coautores de la canción: Gregory Hein y Michael Pollack, quienes habrían copiado parte del sencillo ‘When I Was Your Man’, interpretado a piano por Bruno Mars, para la exitosa canción de Cyrus.

Fue Tempo Music Investments, compañía de adquisición y gestión de derechos musicales, quien promovió la demanda afirmando que ‘Flowers’, de Miley Cyrus, incluye una “explotación’ no autorizada de varios elementos de la popular balada de Brunos Mars de su segundo álbum de estudio, Unorthodox Jukebox, y que fue lanzada al mercado el 2013.

Según precisó Variety, Tempo posee un porcentaje de los derechos de autor en Estados Unidos de ‘When I Was Your Man’, de Bruno Mars, que adquirió del coautor Philip Lawrence. “Mars, junto con los coautores Ari Levine y Andrew Wyatt, no figuran como demandantes en la demanda”, añade el portal.

La demanda de Tempo también incluye a Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart y varias otras empresas que apoyaron a distribuir ‘Flowers’, el sencillo de Miley Cyrus incluido en su octavo álbum de estudio Endless Summer Vacation (2023).

Demanda señala que 'Flowers' duplica elementos melódicos de tema 'When I Was Your Man', de Bruno Mars. | Fuente: Instagram (brunomars)

¿Qué dice la demanda contra Miley Cyrus y los coautores de ‘Flowers’?

Rolling Stone publicó la demanda contra Miley Cyrus donde señala que el coautor de ‘Flowers’, Michael Pollack, “se negó a comentar” sobre la similitud de la canción de la intérprete con ‘When I Was Your Man’, el sencillo a piano de Bruno Mars.

Fue en una entrevistada dada a Billboard en marzo de 2023 que Pollack no quiso hablar ante la consulta de la revista por una supuesta similitud en la tonada y melodías con el sencillo de Mars. Si bien la letra no es la misma, la demanda sí certifica que hay varias similitudes.

“’Flowers’ ​​duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos de ‘When I Was Your Man’, incluido el diseño de tono melódico y la secuencia de la estrofa, la línea de bajo que las conecta, ciertos compases del estribillo, ciertos elementos musicales teatrales, elementos líricos y progresiones de acordes específicas”, expresa el documento.

Miley Cyrus ganó su primer Grammy por su canción 'Flowers' estrenada en enero del 2023. | Fuente: Instagram (mileycyrus)

¿Cuánto es el monto que podría pagar Miley Cyrus tras la demanda?

Por otro lado, la demanda solicita que, si se determina que hubo “daños y perjuicios” por la canción ‘Flowers’, de Miley Cyrus, la artista y los responsables deberán pagar un monto “que se determinará en el juicio”.

Del mismo modo, Variety estima que el “máximo” de indemnización sería de 150 mil dólares por infracción, “lo que podría resultar un total muy elevado dadas las reproducciones récord de ‘Flowers’”.

Esta demanda, además, recalca que las estructuras de las líneas de bajo y las letras de ‘Flowers’ y de ‘When I Was Your Man’ son “sustancialmente similares, en particular la línea vocal inicial del coro” de la canción de Miley Cyrus.

“Es innegable, en base a la combinación y cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, que 'Flowers' no existiría sin 'When I Was Your Man' (…) Con 'Flowers', Cyrus, Hein y Pollack han creado una obra derivada de 'When I Was Your Man' sin autorización”, sostiene la demanda.

¿Qué premios logró Miley Cyrus por su canción 'Flowers'?

Miley Cyrus consiguió su primer gramófono por su canción 'Flowers', la cual ahora está en medio de una demanda por, supuestamente, copiar el tema ‘When I Was Your Man’, de Bruno Mars.

Fue en febrero de este año que la cantante de 31 años fue galardonada en los Grammy 2024 con el premio a Mejor interpretación pop solista por su sencillo 'Flowers', el cual forma parte de su octavo álbum de estudio, titulado Endless Summer Vacation.

Cyrus ganó su primer Grammy después de ocho nominaciones a lo largo de su trayectoria. Seis de estas nominaciones se presentaron en la última edición. Además, su disco Endless Summer Vacation estuvo nominado en las categorías Mejor álbum vocal pop y Mejor álbum del año.

Además de la victoria como mejor interpretación pop solista, la canción Thousand Miles fue nominada a mejor interpretación pop de dúo/grupo. 'Flowers' también recibió reconocimientos en categorías importantes como Mejor interpretación pop solista, Canción del año y Grabación del año.

