Florcita Polo no estará en la película de Susy Díaz: "No sale porque la producción es la que decide"

Ivonne Susana Díaz Díaz, conocida como Susy Díaz, es una personalidad de la televisión peruana, secretaria, exvedette y expolítica. | Fuente: @sudiazoficial

A poco del estreno de Susy: una vedette en el Congreso, Susy Díaz visitó RPP Noticias para contar detalles de lo que se verá en su película biográfica que contará parte de su vida. "Espero que el público vaya de rojo al cine, es una película que cuenta parte de mi vida. Yo también salgo así, que vayan a verla. Van a llorar, van a reír", comentó.

Si bien se sabe que Alicia Mercado tomará el papel de la artista y contará con un gran reparto nacional como Miluska Eskenazi, Carlos Casella, Carlos Victoria y Fernando Pasco, Díaz reveló que su hija Florcita Polo no formará parte de la cinta.

"Mi hija Florcita me decía: ‘Mamá, yo también quiero participar en tu película’ y le dije que yo no decido. Entonces, quería salir de lo que sea, pero no sale. Que no se moleste, porque cuando a su papá le hicieron su miniserie pensó que él no quería que ella saliera, pero la verdad es que la producción es la que decide", agregó.

La comedia cinematográfica Susy: una vedette en el Congreso es dirigida por Liliana Álvarez y producida por Ibeth Pilco.

¿Susy Díaz regresa a la política?

En cuanto a su posible regreso a la política, Susy Díaz aclaró que no tiene planes de postular nuevamente al Congreso. Sin embargo, aseguró que aún guarda buenos recuerdos de su labor en el servicio público.

"Yo estoy contenta con mi paso por el Congreso, presenté 120 proyectos de ley y me aprobaron 34, pude demostrar que también tenía mi cerebrito", bromeó.

"Yo me alejé de la política en el año 2000 y regresar al Congreso es algo que no deseo. Lo que me preocupa es el documento que me llegó en el año 2018, pidiendo que pague 188 000 soles más de los 200 000 que pagué al Estado; ahorita el procurador ha apelado... la cosa es que son 23 años que no termina esta tortura china", finalizó.

Susy Díaz también adelantó que tendrá una aparición en la película, agregando un toque adicional de autenticidad a esta representación de su vida en la pantalla grande. Susy: una vedette en el Congreso se estrenará en cine el próximo jueves 26 de octubre.

