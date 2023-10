¡Imparable! 'Taylor Swift: The Eras Tour' arrasa con taquilla en su primer fin de semana en EE.UU.

Taylor Swift viene arrasando la taquilla norteamericana con el estreno de su película ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ en el primer fin de semana al recaudar, de acuerdo con cifras oficiales de AMC Theatres, alrededor de 96 millones de dólares convirtiéndose así en uno de los filmes más exitosos de este año desde el estreno de ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ en julio.

Asimismo, después de agotar la venta de entradas en 3,855 salas de cines en Estados Unidos, con exhibiciones de la propia Taylor Swift en un preestreno en Los Ángeles adelantando la proyección de su película, consiguió recaudar, en la noche del jueves 12 de octubre, 39 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo estreno más taquillero en este mes detrás de ‘Joker’ que obtuvo 39,3 millones.

De igual manera, de acuerdo con información publicada por Variety, la película ‘The Eras Tour’ recaudó alrededor de 32 millones de dólares en la taquilla internacional, estimando una recaudación global de 127 millones de dólares.

“Este es un logro único porque estamos hablando de un estreno de primer nivel que no existía en el calendario de planificación hace unos meses”, afirmó Shaw Robbins, analista jefe de Box Office Pro. En ese sentido, David A. Gross, analista de Franchise Entertainment Research, mencionó: “Es un estreno nacional sensacional con unas cifras gigantescas”.

Taylor Swift estuvo en un avant premiere en Los Ángeles donde adelantó la proyección de su película. | Fuente: Instagram (taylorswift)

‘Taylor Swift: The Eras Tour’ es la película de conciertos más taquillera

‘Taylor Swift: The Eras Tour’ no solo batió récord en los cines este fin de semana sino también se volvió la película de conciertos con mayor recaudación en la historia de la taquilla norteamericana superando a filmes del mismo enfoque, igualmente de exitosos, como 'Justin Bieber: Never Say Never' el 2011, con unos ingresos totales de 73 millones de dólares, y la icónica película de Michael Jackson 'This Is It” el 2009 que consiguió 72,1 millones.

El rodaje documental se basa en un espectáculo de tres conciertos de Taylor Swift donde la cantante resalta los momentos más importantes de su gira iniciada el último 17 de marzo en Arizona, en Estados Unidos, por la celebración de sus 17 años de carrera en la música.

AMC Theatres, cadena y distribuidora oficial de la película, realizó diversas promociones para los fanáticos con salas privadas y con animaciones para que los fans puedan bailar, cantar, sacar sus celulares y puedan disfrutar de una vivencial, más real, de los conciertos de Taylor Swift.

I love this team so much! #TSTheErasTourFilm pic.twitter.com/PxXGGf0sh1 — The Eras Tour (@TSTheErasTour) October 12, 2023

La distribuidora, además, anunció que el largometraje, de casi tres horas de duración, solo se proyectara en los cines los jueves, viernes, sábado y domingo con el objetivo de que la película “se experimente con una multitud repleta”.

Taylor Swift saca gran diferencia con otras películas en cartelera

Cabe mencionar que ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ se encasilló en el primer lugar de la taquilla de cines en Estados Unidos con una amplia diferencia pues en el segundo puesto aparece ‘El Exorcista: Creyentes’ con 11 millones de dólares, según cifradas dadas por Exhibitor Relations.

En el tercer puesto aparece la película animada ‘Paw Patrol’ con 7 millones de dólares dejando en cuarto lugar a la última entrega de la saga de ‘Saw’ con 5,7 millones de dólares mientras que en el quinto lugar resalta, con apenas 4,3 millones, ‘The Creator’.