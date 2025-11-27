La colombiana Catalina Duque es coronada como Miss International 2025

Catalina Duque logra la cuarta corona para Colombia en este certamen internacional. La peruana Nathie Quijano solo se quedó en el Top 20.

El Miss International 2025 se llevó a cabo en Tokio, Japón donde la ganadora resultó ser la colombiana Catalina Duque Abréu, quien logró superar a 80 candidatas.

El top 5 fue integrado por Filipinas, Indonesia, Bolivia, Zimbabwe y Colombia; ya que las representantes de cada país pasaron las pruebas de traje nacional, presentaciones de proyectos y el vestido de gala. No obstante, fue Duque la que sobresalió entre todas.

Tras escuchar su nombre como la ganadora y de llevarse la corona, Catalina Duque dio un discurso de agradecimiento para su equipo:

“¡Gracias, Colombia, lo logramos! Muchas gracias a todo, pero antes quiero agradecer a todas mis chicas, Miss International es una hermandad, es una familia, este en un espacio que hace, cree que los concursos tienen un propósito, más allá de la belleza, estamos unidos, gracias Colombia”, dijo la sucesora de Thanh Thủy de Vietnam.

Porque Dios así lo quiso:

MISS INTERNATIONAL 2025 ES COLOMBIA ✨🤩🇨🇴😭 pic.twitter.com/rd4SkRh5uu — Miss Coronas (@miss_coronas) November 27, 2025

Colombia en el Miss International

Catalina Duque se convirtió en la cuarta colombiana en ganar el Miss International, ¿quiénes fueron las anteriores reinas? Aquí te lo contamos:

Stella Márquez (1960)

Paulina Gálvez (1999)

Jeimmy Vargas (2004)

¿Quién es Catalina Duque, la Miss International 2025?

Catalina Duque nació en Miami en 1999, pero tiene raíces antioqueñas. Estudió Comunicación Social y tiene experiencia en el sector empresarial.

Antes de ser coronada como Miss International, obtuvo el primer puesto en Señorita Colombia 2024, donde representó a Antioquia; y después de 28 años, puso al departamento en la mira en este evento nacional.

Duque trabaja con fundaciones que luchan contra el cáncer y con otros que se dedican al empoderamiento femenino.

¿En qué puesto quedó la peruana en el Miss International 2025?

En las competencias, la peruana Nathie Quijano solo quedó en el top 20. No pudo avanzar al top 10, pese a que destacó en las galas preliminares.