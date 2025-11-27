Del Miss Universo a presuntos vínculos con el crimen organizado: Fiscalía mexicana investiga a Raúl Rocha, dueño del certamen de belleza

La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó este miércoles que investiga a Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca Miss Universo, como parte de un caso de presunta vinculación con crimen organizado.

En un comunicado, la FGR apuntó que desde el 29 de noviembre de 2024 se abrió una carpeta de investigación contra 13 personas "por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol (contrabando de combustible) y tráfico de armas".

La FGR explicó que el caso es consecuencia de "una investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal", a partir de la cual "se obtuvo información suficiente" para formalizar el proceso.

Agregó que "en dicha carpeta, hace diez días" un juez federal "obsequió las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas sobre las cuales, por razones evidentes, se debe mantener la secrecía".

Sobre Rocha Cantú, la FGR afirmó que se están indagando las acusaciones realizadas en días recientes. "En el caso específico de uno de los señalados, Raúl “R”, de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación", puntualizó.

La fiscalía aseguró que la situación jurídica de Rocha será informada "en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza".

"Conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, la información podrá ser compartida con toda precisión", concluyó.



Esta confirmación surge tras revelaciones periodísticas, incluyendo un reporte exclusivo del medio Latinus, donde se detalla que Rocha Cantú se convirtió en testigo protegido de la FGR para evadir una orden de aprehensión emitida el último 15 de noviembre por los presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas para el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz, así como huachicol desde Guatemala.

Cuatro días después, el 19 de noviembre -horas antes de la final de Miss Universo-, llegó a un acuerdo con la FGR como testigo colaborador.



Escándalo tras acusaciones de fraude en el Miss Universo

El anunció de la investigación de la FGR contra Rocha Cantú se da días después de que se cuestionara la victoria de la mexicana Fátima Bosch en el certamen celebrado el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia. Las dudas surgieron por un presunto fraude en la elección, alimentado por la conexión entre Rocha y el padre de Bosch, Bernardo Bosch Hernández, quien en 2023 era coordinador ejecutivo en Pemex y participó en la adjudicación de un contrato millonario a Soluciones Gasíferas del Sur, empresa propiedad de Rocha, valorado en cerca de 40 millones de dólares.



Tanto Rocha como Pemex han negado cualquier irregularidad, aclarando que el contrato se firmó en febrero de 2023 y finalizó 11 meses después, antes de que Rocha adquiriera el 50% de Miss Universo en enero de 2024, y que no existe relación actual ni injerencia en el certamen.

Rocha ha anunciado acciones legales contra medios que difunden estas acusaciones, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en separar el caso de Rocha del mérito de Bosch, cuya corona ha sido defendida como un logro independiente pese a las controversias.

La presidenta Claudia Sheinbaum evadió este miércoles ofrecer más detalles de la investigación de la FGR en contra de Rocha Cantú. En su conferencia matutina, la mandataria también insistió en que este caso no está ligado con el triunfo de Fátima Bosch en el certamen hace unos días.

"Entonces, si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la fiscalía. Hoy sale en un medio, pero tiene que informarse", señaló.

Sheinbaum pidió no "quitar el mérito" a Fátima Bosch por obtener la corona de Miss Universo, pese a que no se esté de acuerdo con este tipo de certámenes.