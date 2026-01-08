Tekashi 6ix9ine compartirá cárcel con Nicolás Maduro: “Tendremos el mejor equipo de baloncesto”

Por violar su libertad condicional, el rapero tendrá que cumplir tres meses en prisión y volverá a la cárcel federal de Nueva York.

El último martes, el rapero Tekashi 6ix9ine, se entregó a la policía para cumplir tres meses en prisión por violar la libertad condicional. A través de sus redes sociales, Daniel Hernández -su nombre verdadero- se mostró feliz de compartir espacio con el líder chavista Nicolás Maduro, y con Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare.

“Estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes”, dijo en su cuenta de Instagram. Por otro lado, se animó a hacer una broma sobre lo que hará en este tiempo: “A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, escribió, en alusión a los supuestos compañeros de celda.

El cantante, de madre mexicana y de padre puertorriqueño, recordó que en otro ingreso compartió cárcel con Sean ‘Diddy’ Combs y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, así como otros presos de alto perfil.

Tekashi 6ix9ine volvió a prisión después de que un juez determinara que violó las condiciones de su libertad condicional al acumular nuevos incidentes violentos y problemas legales mientras seguía bajo supervisión judicial. Además, su proceso de entrega fue compartido en la cuenta del Kick del streamer Adin Ross donde muestra cómo le cortaron la tobillera electrónica.

Es la segunda vez en poco más de un año que el rapero es condenado a prisión por violar su libertad condicional.

Un audiovisual capta el momento en que la justicia estadounidense entrega a la justicia al rapero Tekashi 6ix9ine para ser recluído en el Metropolitan Detention Center, la cárcel federal ubicada en Brooklyn, Nueva York, donde se encuentran Luigi Mangione y Nicolás Maduro.



El historial de conflictos de Tekashi 6ix9ine

El rapero saltó a la fama gracias a su canción Gummo, en 2017. Desde ese año hasta la actualidad ha tenido gran notoriedad en la industria musical, sin embargo, lo que más resonó en él fueron sus acciones y problemas que ha tenido con la justicia.

Tekahis 6ix9ine tiene varios delitos, y uno de ellos fue de abuso a una menor de edad, también agresión física a otras personas y se había declarado culpable de crímenes ligados a delincuencia organizada y posesión de armas.

En 2018, un año después de su canción más exitosa, también se declaró de formar parte de los Nine Trey Gangsta Bloods, una pandilla violenta de Nueva York. Por ello, debía ser sentenciado en enero de 2020 y enfrentaba una posible pena obligatoria de 47 años de prisión.

No obstante, fue condenado a dos años de prisión efectiva, seguidos de cinco años de libertad condicional lo que llevó a que varios raperos lo tildaran de ‘soplón’ ya que su pena fue reducida por brindar información a las autoridades.