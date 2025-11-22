"No está tan bien como se esperaba": Miss Jamaica sigue en UCI tras caída en Miss Universo 2025

Miss Jamaica, Gabrielle Henry, permanece hospitalizada tres días después de sufrir una caída del escenario durante la ronda preliminar de traje de gala en Miss Universo 2025. El incidente ocurrió cuando la concursante, de 28 años, dio un paso en falso mientras desfilaba con un vestido naranja brillante y tacones altos, cayendo fuera del escenario.

A través de un comunicado, la Organización Miss Universo Jamaica informó que Gabrielle está acompañada en Tailandia por su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, y por su madre, Maureen Henry. Según la doctora, "Gabby no está tan bien como se esperaba, pero el hospital continúa tratándola según corresponde".

Permanecerá en UCI bajo estricta vigilancia médica

El personal médico determinó que la representante de Miss Jamaica deberá permanecer en la unidad de cuidados intensivos (UCI) por un mínimo de siete días, mientras los especialistas mantienen una supervisión y atención especializada.

La organización pidió a los jamaicanos dentro y fuera del país que mantengan a Gabrielle en sus oraciones durante este "momento muy difícil", e invitó a personas de todo el mundo a sumarse enviando "amor, fortaleza y esperanza". También solicitó evitar comentarios negativos, desinformación o especulaciones que puedan afectar a la familia.

Así fue ingresada Miss Jamaica a emergencia

Tras la caída, la organización Miss Jamaica informó que la concursante fue trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit en Tailandia, donde recibió atención médica inmediata.

Aunque se indicó que no presentó lesiones que pongan en riesgo su vida, se le realizan exámenes adicionales para garantizar su recuperación total.

El propietario del certamen Miss Universo, Raul Rocha, señaló en una publicación que visitó a Henry y confirmó que "no tiene huesos rotos" y que se encuentra bajo "buena atención".