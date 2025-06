‘Miss Universe Latina, El Reality’: Andrea Meza reemplaza a Zuleyka Rivera tras su renuncia en vivo

La ex Miss Universo 2020 asumió como nueva capitana del equipo Rubí tras la sorpresiva salida de Zuleyka Rivera, quien dejó el programa luego de un fuerte altercado.

Esta semana, la polémica se apoderó de Miss Universe Latina, El Reality cuando Zuleyka Rivera, capitana del equipo Rubí, renunció en vivo tras un fuerte enfrentamiento con uno de los jueces. “Ya no tengo trabajo aquí”, dijo antes de salir del escenario. Al día siguiente, la conductora Jacqueline Bracamontes confirmó que la exreina de belleza no continuaría en el programa y que pronto anunciarían quién ocuparía su lugar.

La nueva incorporación no tardó en llegar. “La nueva capitana representó a México en el Miss Universo 2020 y se llevó la corona”, anunció Bracamontes el miércoles, antes de presentar oficialmente a Andrea Meza. La mexicana ganó la corona universal en la edición en la que la peruana Janick Maceta fue segunda finalista.

Andrea Meza, la nueva capitana del equipo Rubí

“Mi rol es que ellas encuentren esa autenticidad en sí mismas, que no busquen ser una copia de alguna Miss Universo, ni de sus compañeras. Que encuentren eso que las hace únicas y lo exploten, porque eso es lo que las va a hacer brillar en el escenario”, comentó Meza.

Andrea apareció con un majestuoso vestido de satén en un vibrante tono morado. La pieza, de corte strapless, destacaba por un escote drapeado y grandes pliegues laterales en la falda que creaban un efecto de cascada.

Ya en el escenario, frente a las integrantes del equipo Rubí, la nueva capitana señaló que esta es “una competencia muy difícil, muy pesada, pero así es la vida real y así es Miss Universo”. “La vida da vueltas muy rápido, pero tomo este reto con compromiso y alegría”, agregó. También lanzó una advertencia: “¡Venimos con todo, equipo Rubí! Alicia, cuidado”, dijo, dirigiéndose a Alicia Machado, capitana del equipo Esmeralda y Miss Universo 1996.

¿Por qué Zuleyka Rivera renunció al programa?

Todo comenzó con las críticas del jurado luego de un reto en el que participó parte del equipo Rubí. “Fatal. Este reto estuvo mal”, comentó Aracely Arámbula. Pero lo que encendió la polémica fue un comentario del diseñador David Salomón: “Las reglas ya las saben. Ojo con los consejos que siguen”.

Zuleyka no tardó en reaccionar. “¿A qué te refieres? Dilo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? ¿No, verdad? Nunca lo has estado. Dilo con nombre y apellido. Si vas a decir algo, dilo de frente”, respondió la exreina de belleza.

Salomón contestó: “Ahí voy con nombre y apellido. Si ustedes ya tienen las instrucciones, ojo con lo que escuchan, así se lo digan sus capitanas, Zuleyka Rivera o Alicia Machado, porque eso puede valer una descalificación”.

A esto se sumó la opinión del actor Fabián Ríos, también parte del jurado: “Tuvieron movimientos torpes. Escuchen las instrucciones y simplemente, en el próximo reto, háganlo mejor”.

Fue entonces cuando Zuleyka decidió retirarse: “Ya yo no tengo trabajo aquí. Buenas noches. Muchas gracias”, dijo antes de salir del set, dejando desconcertado al jurado y a la audiencia.

