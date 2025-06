"Ya no tengo trabajo aquí": Zuleyka Rivera abandona en vivo el 'Miss Universe Latina, El Reality' tras enfrentamiento con el jurado

La capitana del equipo Rubí dejó el set en vivo tras un tenso intercambio con los jueces del programa de Telemundo, donde se juega un pase al Miss Universo 2025.

Escándalo en vivo. El Miss Universe Latina, El Reality vivió un momento de alta tensión este lunes, cuando Zuleyka Rivera, capitana del equipo Rubí y Miss Universo 2006, abandonó el programa en plena transmisión en vivo tras un fuerte cruce con el jurado. “Ya no tengo trabajo aquí”, dijo antes de salir del escenario.

El conflicto estalló luego de un reto grupal en el que cinco concursantes de su equipo competían por la inmunidad, clave para avanzar en la competencia. La ganadora del reality recibirá el título de Miss Universe Latina, que garantiza un lugar en la próxima edición del Miss Universo, a celebrarse en noviembre en Tailandia.

¿Por qué Zuleyka Rivera abandonó el programa?

Todo comenzó con las críticas del jurado. “Fatal. Este reto estuvo mal”, comentó Aracely Arámbula. Pero lo que encendió la polémica fue un comentario del diseñador David Salomón: “Las reglas ya las saben. Ojo con los consejos que siguen”.

Zuleyka no tardó en reaccionar. “¿A qué te refieres? Dilo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? ¿No, verdad? Nunca lo has estado. Dilo con nombre y apellido. Si vas a decir algo, dilo de frente”, respondió la exreina de belleza.

Salomón contestó: “Ahí voy con nombre y apellido. Si ustedes ya tienen las instrucciones, ojo con lo que escuchan, así se lo digan sus capitanas, Zuleyka Rivera o Alicia Machado, porque eso puede valer una descalificación”.

A esto se sumó la opinión del actor Fabián Ríos, también parte del jurado: “Tuvieron movimientos torpes. Escuchen las instrucciones y simplemente, en el próximo reto, háganlo mejor”.

Fue entonces cuando Zuleyka decidió retirarse: “Ya yo no tengo trabajo aquí. Buenas noches. Muchas gracias”, dijo antes de salir del set, dejando desconcertado al jurado y a la audiencia.

El descargo del jurado

Tras el incidente, la presentadora Jacqueline Bracamontes le cedió la palabra a David Salomón, quien defendió su postura: “Estas son cosas que pasan en las competencias. Abandonar el escenario… pues tendrá sus razones, pero creo que el público vio lo que ocurrió. Aracely estaba dando su devolución y parece que a Zuleyka no le pareció, pero no me parece que invalide la opinión de Aracely. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”.

Asimismo, el diseñador también negó favoritismos: “Podemos querer mucho a las chicas de los dos equipos. No hay absolutamente ningún tipo de favoritismo, eso métanselo en la cabeza. Cada devolución que hacemos es para que crezcan y se queden, no para que se vayan”.

