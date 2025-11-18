Miss Universo 2025: el exfutbolista Claude Makélélé también renuncia al jurado tras la polémica salida de Omar Harfouch

La salida de Claude Makélélé se suma a la renuncia de Omar Harfouch, quien denunció falta de transparencia en el certamen a pocos días de la gran final del Miss Universo 2025. El concurso se realizará este viernes 21 de noviembre en Tailandia.

A solo tres días de la gran final de Miss Universo 2025, el certamen vuelve a ocupar los titulares por motivos ajenos a la competencia. Este martes, Omar Harfouch, uno de los jurados oficiales, anunció públicamente su renuncia tras calificar el concurso como una “farsa”. Horas después, la controversia escaló cuando otro miembro del panel, el exfutbolista francés Claude Makélélé, confirmó también su salida.

En octubre, la Organización Miss Universo (MUO) había presentado a Makélélé como parte del jurado, junto a la modelo mexicana Andrea Meza (Miss Universo 2020), la actriz venezolana Sharon Fonseca, el periodista cubano Ismael Cala, entre otros. En su anuncio destacaron su “extraordinaria carrera como jugador y entrenador” y su influencia como referente mundial, subrayando que “encarna la excelencia y la integridad”.

¿Por qué renunció Claude Makélélé al Miss Universo?

La tarde del martes, y pocas horas después de la salida de Harfouch, Makélélé informó en redes sociales su decisión de no participar en la final del certamen. “Lamentablemente, no asistiré al Miss Universo 2025. Gracias por su comprensión y apoyo”, escribió. En otra publicación, explicó: “Lamento tener que anunciar que no podré asistir al evento debido a razones personales imprevistas”.

El exfutbolista añadió que su decisión no fue sencilla: “Tengo a Miss Universo en la más alta estima. La plataforma representa empoderamiento, diversidad y excelencia, valores que siempre he defendido a lo largo de mi carrera. Me disculpo sinceramente con la organización, las concursantes y todos los involucrados, y espero poder contribuir en el futuro bajo mejores circunstancias”.

La denuncia de Omar Harfouch contra Miss Universo

Horas antes del anuncio de Makélélé, el compositor y empresario libanés-francés Omar Harfouch había publicado en sus historias de Instagram un mensaje que generó alarma entre los seguidores del certamen: “Como miembro del jurado de Miss Universo, deseo expresar mi profunda confusión y preocupación después de descubrir, a través de redes sociales, que se ha formado un jurado improvisado para seleccionar a las 30 finalistas entre 136 países participantes, sin la presencia de ninguno de los ocho miembros reales del jurado”.

En otro mensaje añadió: “De acuerdo con la información circulante, este jurado no oficial está compuesto por personas con un potencial conflicto de intereses, debido a relaciones personales con algunas concursantes, incluida la persona encargada de contar votos y gestionar resultados”.

El señalamiento más contundente llegó después: “Tras una conversación irrespetuosa con Raúl Rocha sobre la falta de transparencia en el proceso de votación de Miss Universo, decidí renunciar al jurado y negarme a ser parte de esta farsa. Tampoco tocaré la música que compuse para el evento”.

La respuesta de Miss Universo

Tras la renuncia de Harfouch y el revuelo público, la Organización Miss Universo emitió un comunicado este martes en el que aseguró que Harfouch malinterpretó el programa Beyond the Crown, una iniciativa de impacto social independiente al concurso principal.

El comunicado precisa: “La Organización Miss Universo aclara firmemente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar delegadas o seleccionar finalistas”. Asimismo, la organización afirmó que todas las evaluaciones siguen los protocolos oficiales de MUO, “establecidos, transparentes y supervisados”.

Finalmente, ante la “confusión expresada” por Harfouch y su decisión de no continuar en el certamen, la Organización Miss Universo aceptó formalmente su retiro del panel. Horas después, anunció al cantante filipino Louie Heredia como su reemplazo en el jurado.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis