Miss Universo 2025: cómo votar por la peruana Karla Bacigalupo para entrar al top 30

Karla Bacigalupo se encuentra en Tailandia participando en las actividades previas al Miss Universo 2025. La candidata peruana compite junto a más de cien mujeres para traer a casa la corona universal por segunda vez.

Hace una semana comenzaron oficialmente las actividades del Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, con el registro y la primera sesión de fotos de las candidatas. Entre ellas, la peruana Karla Bacigalupo destacó por su presencia y elegancia, apareciendo desde entonces en distintas listas de expertos como uno de los rostros favoritos del certamen.

Bacigalupo, de 33 años, llegó al registro luciendo un minivestido bordado de Beneai by Ani Álvarez Calderón, con motivos geométricos y colores vibrantes. Días después, el miércoles 5, hizo su presentación oficial junto al resto de las candidatas con un vestido en tonos rojos de Llampol Daza, inspirado en la fuerza del mítico fénix.

Ese mismo día, y tras una semana marcada por la polémica entre Nawat Itsaragrisil y la mexicana Fátima Bosch, la organización de Miss Universo anunció en sus redes sociales el lanzamiento de su aplicación oficial, que permitirá al público votar por su candidata favorita en diversas categorías. Una de ellas otorga a la ganadora el pase directo al top 30 de Miss Universo 2025.

Karla Bacigalupo brilla en la competencia

Desde su partida de Lima, Karla Bacigalupo, miss Universo Perú 2025, ha acaparado la atención de los medios y de los fanáticos. Fue despedida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez entre aplausos, banderas y pancartas con su rostro.

Al llegar a Tailandia, mostró respeto por la reciente muerte de la reina madre Sirikit Kitiyakara, madre del actual monarca Maha Vajiralongkorn, a los 93 años. La modelo arribó con un enterizo blanco y un lazo negro en señal de luto.

“Creo que todos tenemos algo especial para brindar, y si lo recordamos, el brillo vendrá por defecto”, declaró a la prensa a su llegada. También recordó un consejo de Jessica Newton, directora de Miss Perú: “Siempre me recuerda ser yo misma y brillar”.

Para la ceremonia de bienvenida, Karla deslumbró con un vestido de corte sirena, completamente bordado con pedrería. El diseño destacaba por su escote en V profundo, paneles transparentes y mangas largas que se transformaban en capas de gasa iridiscente. Así, la peruana se presentó al mundo: “Karla Bacigalupo, Perú”.

¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025?

Esta edición de Miss Universo introdujo la votación en línea para varios premios especiales a través de la aplicación móvil Miss Universo: Miss Congeniality (que por primera vez será elegida por el público), Most Beautiful People, Beyond The Crown, Most Photogenic, People’s Choice, Best Skin, Best Evening Gown y Best National Costume.

En el caso de People’s Choice, la ganadora clasificará directamente al Top 30 de la gran final, acercándose un paso más a la corona del Miss Universo 2025. Hasta el momento, la candidata más votada es Huong Giang, de Vietnam, con 60,484 votos, siendo además la primera mujer trans en representar a Asia en la competencia. Le siguen Costa de Marfil (45,190), República Democrática del Congo (44,302), Chile (37,697) y Guinea Ecuatorial (33,956).

Este año, el formato de clasificación del certamen será similar al de ediciones anteriores: se seleccionará primero al Top 30, luego al Top 10, al Top 5 y finalmente al Top 3, del cual saldrá la ganadora.

¿Cómo va Perú en la votación?

En el caso de Perú, Karla Bacigalupo cuenta con 943 votos en la aplicación oficial de Miss Universe hasta el cierre de este artículo.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 18 de noviembre de 2025, a las 11:59 p.m. (hora local). La aplicación oficial de Miss Universe puede descargarse desde App Store o Google Play.

Rumbo a la corona universal

“¡Vamos, Perú, por esa segunda corona universal!”, dijo emocionada Karla Bacigalupo antes de partir de Lima, recordando el triunfo de Gladys Zender, la primera y única peruana en ganar Miss Universo, en 1957.

A sus 33 años, la actriz, productora y activista por la salud mental buscará representar al país con orgullo en la gran final del certamen, que se realizará el viernes 21 de noviembre en Tailandia.

