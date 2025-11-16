Miss Universo 2025: la peruana Karla Bacigalupo entre las favoritas del certamen de belleza

La representante peruana se mantiene entre las diez más votadas del Miss Universo 2025 y figura entre las favoritas de expertos en certámenes internacionales.

A medida que se acerca el cierre de las votaciones en línea del Miss Universo 2025, el nombre de la candidata peruana Karla Bacigalupo continúa ganando fuerza. La representante nacional se ha mantenido entre las 10 más votadas —de más de cien candidatas— en la elección que otorgará un pase directo al Top 30 del certamen.

Karla, de 33 años, supera actualmente los 142 000 votos en la categoría People’s Choice, disponible en la aplicación oficial del concurso, ubicándose así dentro del Top 10 global. De esta manera, se mantiene entre las concursantes con mayores posibilidades de destacar en la gran final del 21 de noviembre, fecha en la que se coronará a la nueva miss Universo.

Miss Perú favorita de los missólogos

Además, la modelo y actriz peruana se ha convertido en una de las favoritas de varios especialistas en certámenes de belleza. El missólogo Ramiro Barrio la incluyó entre los cinco rostros más bellos de esta edición, junto a las representantes de Tailandia, Filipinas, Costa de Marfil y Chile.

Por su parte, el experto Julian Cuartas también la destacó dentro de sus 15 favoritas, resaltando “su elegancia, temple y discurso de empoderamiento femenino”, cualidades que, según su análisis, la han posicionado como una de las candidatas preferidas por el público latinoamericano.

¿Quiénes lideran las votaciones?

En el ranking global del People’s Choice, la competencia está encabezada por Ahtisa Manalo, Miss Filipinas, quien supera holgadamente el millón de votos. Muy cerca de ella se encuentra Tangia Methila, Miss Bangladesh, también por encima del millón, consolidándose como una de las grandes favoritas del público.

En el tercer lugar aparece la chilena Inna Moll, con más de 589 000 votos, seguida por Yanina Gómez, de Paraguay, quien supera los 358 mil. El quinto puesto lo ocupa Fátima Bosch, miss México, con más de 250 000 votos.

Un poco más atrás figuran Dorcas Dienda, de República Democrática del Congo, Ceren Arslan, de Turquía, Thai Neary Socheata, de Camboya, y Huong Giang, de Vietnam, todas superando ampliamente los cien mil votos.

En medio de esta reñida competencia, Karla Bacigalupo se mantiene firme dentro del Top 10, impulsada por el sólido respaldo que ha recibido tanto en redes sociales como en la aplicación oficial del certamen.

¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025?

Si quieres apoyar a la representante peruana y ayudarla a llegar al top 30 del Miss Universo 2025, puedes hacerlo hasta el 19 de noviembre desde la aplicación oficial del certamen siguiendo estos pasos:

Descarga la aplicación de Miss Universe desde Google Play o App Store. Regístrate con tu correo electrónico. Toca la opción “Vote” en el menú principal. Selecciona “Contest” y luego elige a tu candidata favorita. Para obtener votos, puedes ver anuncios o comprar paquetes de votos dentro de la app. Presiona “Vote now” e ingresa la cantidad de votos que deseas otorgar. Confirma tu voto ingresando tu contraseña. El sistema puede tardar unos cinco minutos en registrar tu voto.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis