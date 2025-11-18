Miss Universo 2025: jurado Omar Harfouch renuncia tras denunciar que el certamen es una "farsa"

Uno de los jueces de Miss Universo denunció falta de transparencia en el certamen, desatando una nueva polémica tras el reciente enfrentamiento mediático entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil.

Un nuevo escándalo sacude a Miss Universo. Semanas después del enfrentamiento entre Fátima Bosch, Miss México, y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia y anfitrión del evento, ahora uno de los miembros del jurado oficial renunció públicamente tras acusar a la organización de falta de transparencia en el proceso de selección de las candidatas.

Se trata del compositor y empresario libanés-francés Omar Harfouch, quien había sido presentado en redes sociales como integrante del panel evaluador, junto a la modelo mexicana Andrea Meza (Miss Universo 2020), la actriz venezolana Sharon Fonseca, el periodista cubano Ismael Cala, entre otros.

La renuncia se produjo apenas un día después de que Harfouch compartiera imágenes de Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo (MUO), junto a Nawat Itsaragrisil, aparentemente reconciliándose tras el conflicto con la representante mexicana. También difundió un artículo de Entrevue donde se señalaba que “una llamada telefónica organizada por Omar Harfouch permitió aclarar malentendidos y reducir tensiones” entre ambos directivos.

La denuncia de Omar Harfouch contra Miss Universo

Este martes, Harfouch publicó en sus historias de Instagram un mensaje que generó alarma entre los seguidores del certamen: “Como miembro del jurado de Miss Universo, deseo expresar mi profunda confusión y preocupación después de descubrir, a través de redes sociales, que se ha formado un jurado improvisado para seleccionar a las 30 finalistas entre 136 países participantes, sin la presencia de ninguno de los ocho miembros reales del jurado”.

En otro mensaje añadió: “De acuerdo con la información circulante, este jurado no oficial está compuesto por personas con un potencial conflicto de intereses, debido a relaciones personales con algunas concursantes, incluida la persona encargada de contar votos y gestionar resultados”.

Harfouch aseguró que, tras expresar a la organización su desacuerdo con esta supuesta preselección realizada sin los jueces oficiales, Miss Universo publicó una lista de nombres en Instagram “sin especificar el rol de estos individuos, generando aún más confusión”.

El señalamiento más contundente llegó después: “Tras una conversación irrespetuosa con Raúl Rocha sobre la falta de transparencia en el proceso de votación de Miss Universo, decidí renunciar al jurado y negarme a ser parte de esta farsa. Tampoco tocaré la música que compuse para el evento”.

Posteriormente, en una declaración en video, afirmó haber descubierto que un miembro del supuesto grupo de preselección “era pareja o muy cercano a una candidata”, y que otras personas del mismo grupo también tendrían vínculos con otras concursantes.

La respuesta de Miss Universo

Ante la renuncia y el revuelo público, la Organización Miss Universo emitió un comunicado este martes en el que aseguró que Harfouch malinterpretó el programa Beyond the Crown, una iniciativa de impacto social independiente al concurso principal.

El comunicado precisa: “La Organización Miss Universo aclara firmemente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar delegadas o seleccionar finalistas”. Asimismo, la organización afirmó que todas las evaluaciones siguen los protocolos oficiales de MUO, “establecidos, transparentes y supervisados”.

Finalmente, ante la “confusión expresada” por Harfouch y su decisión de no continuar en el certamen, la Organización Miss Universo aceptó formalmente su retiro del panel. Horas después, anunció al cantante filipino Louie Heredia como su reemplazo en el jurado.

Omar Harfouch contrataca

Lejos de calmarse, la polémica continuó. Tras el comunicado del certamen, Harfouch volvió a pronunciarse en sus redes: “El comité de Miss Universo acaba de reconocer que había hecho una preselección de 30 concursantes sin el conocimiento de los miembros oficiales del jurado. ¡Lo cual es absolutamente hilarante!”.

Luego acompañó sus publicaciones con imágenes de la peruana Tatiana Calmell, quien en 2024 quedó en el Top 12 pese a ser una de las favoritas, y añadió el mensaje: “No hay transparencia en Miss Universo”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis