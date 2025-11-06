Miss Universo 2025: Nawat Itsaragrisil arremete contra la mexicana Fátima Bosch y la acusa de mentir

Aunque el director de Miss Universo Tailandia pidió disculpas entre lágrimas tras el escándalo con la representante mexicana, ahora vuelve a pronunciarse y cuestiona su versión de los hechos.

Sigue la polémica en Miss Universo 2025. Aunque Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia y anfitrión del certamen internacional, se disculpó públicamente entre lágrimas por el incidente con la mexicana Fátima Bosch, ahora vuelve a pronunciarse. “Si la voz son mentiras, no se llamaría libertad de expresión”, escribió en redes sociales, en referencia a las declaraciones de Bosch, quien afirmó que el empresario la llamó “tonta” durante una actividad oficial.

El miércoles, Itsaragrisil apareció en la ceremonia de bienvenida del Miss Universo 2025, donde las candidatas fueron presentadas oficialmente al mundo. Visiblemente afectado, dijo: “Yo no tuve la intención de dañar a nadie porque los respeto a todos”. Sin embargo, evitó mencionar a Fátima por su nombre, refiriéndose de forma general a “las delegadas”.

Nawat Itsaragrisil vs Fátima Bosch

La controversia comenzó el lunes, durante la ceremonia de entrega de bandas, cuando Nawat y Fátima protagonizaron un intercambio tenso que culminó con la salida de la mexicana del salón. “Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte”, declaró Bosch a la prensa local.

La versión de Fátima fue respaldada por Victoria Kjær, Miss Universo 2024, quien presenció el altercado. “Esto es sobre los derechos de las mujeres. Esta no es la forma de manejar las cosas. Destrozar a otra chica es más que irrespetuoso, y no lo puedo tolerar. Por eso tomaré mi abrigo y me iré”, dijo antes de abandonar la actividad.

Tras el incidente, el presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, anunció mediante un mensaje en video que Itsaragrisil había sido retirado de toda participación en los eventos del certamen. “Basta, Nawat”, expresó, subrayando que no permitirá que se violenten “los valores de respeto y dignidad” de las mujeres. También informó que la presencia del empresario tailandés en los eventos restantes sería “muy limitada o nula”.

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia y anfitrión del Miss Universo 2025, se pronuncia nuevamente tras polémica con la mexicana Fátima Bosch.

La nueva respuesta de Nawat

Pese a las disculpas públicas, Nawat volvió a pronunciarse el miércoles en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, compartió una publicación de una creadora de contenido con el mensaje: “Si quieres que otros respeten tus derechos, primero debes respetar los de ellos. No difames ni acuses a otros. Deja de fingir. Y escucha con atención lo que dijo Mr. Nawat. Él no dijo ‘tonta’, dijo ‘daño’”.

Más tarde, publicó un mensaje propio en el que señaló: “La libertad de expresión (voz) es importante, pero si la voz son mentiras, no se llamaría libertad de expresión (voz)”.

Además, compartió las declaraciones de Aitana Jiménez, Miss Grand España 2025, una de las pocas reinas de belleza que lo ha defendido tras la polémica. “Creo que la intención principal no era humillar a nadie, sino recordar las reglas y expectativas de la organización. Organizar un certamen de esta magnitud implica tratar con muchas delegaciones, múltiples idiomas, una agenda apretada, grandes expectativas de comunicación y, sobre todo, con personas que llevan sueños, ilusiones y dignidad consigo”, dice el mensaje.

Cancelan votaciones en Miss Universo

Hasta el momento, la Organización Miss Universo no se ha pronunciado sobre las nuevas declaraciones de Itsaragrisil.

Sin embargo, Miss Grand International Public Company Limited, la empresa dirigida por Nawat y anfitriona de Miss Universo este año, anunció la cancelación de la votación para una cena especial e entrevista con Victoria Kjær y el propio Nawat.

“Tras el comunicado emitido por la Organización Miss Universo con respecto a esta actividad, nuestros patrocinadores han expresado preocupación, incomodidad y presión, lo que los ha llevado a suspender su apoyo a este evento en particular. En consecuencia, no podemos llevar a cabo la actividad según lo planeado”, explicó la organización en un comunicado.

