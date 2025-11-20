Miss Gran Bretaña sufre impactante caída en desfile de traje típico en la preliminar de Miss Universo 2025 [VIDEO]

La representante británica perdió el equilibrio en plena pasarela durante la competencia de trajes típicos, generando preocupación entre el público y viralidad inmediata en redes.

Muchas modelos deslumbraron en su pasarela en las preliminares en el Miss Universo 2025 que se llevó a cabo el último 19 de noviembre. Si bien varias tuvieron caminatas icónicas, otras generaron preocupación y fue el caso de la representante de Gran Bretaña Dani Latimer.

La joven sufrió una caída en el escenario y, si bien muchos creyeron que se trató de su puesta en escena, en realidad, pisó mal con sus tacones y se resbaló.

En la cateogría de traje típico, Miss Gran Bretaña se puso en la piel de Eliza Doolittle, protagonista de la película inglesa My Fair Lady, que fue interpretado por Audrey Hepburn. Con su abrigo verde, chal rojo y su característico sombrero, la modelo empujaba un carrito de plantas.

En su actuación, quiso hacer un movimiento para quitarse el atuendo y enseñar el vestido blanco que llevaba abajo para pasar de 'niña' a 'dama', pero no salió como esperaba: al hacer su giro, se tropezó y cayó al suelo con las flores.

“Espero que hayan disfrutado de mi actuación”, dijo Miss Gran Bretaña.

¿La caída de Miss Gran Bretaña fue a propósito?

De acuerdo con Paula Abbandonato, directora nacional de la organización de Miss Gran Bretaña, aseguró que la 'caída' de Dani Latimer fue itnencional: “¡Por supuesto que se cayó a propósito!”.

Además, explicó que fue un momento metafórico: “Desde sus raíces en el East End hasta el escenario de Miss Universo”.

Sin embargo, usuarios en redes sociales creen que no se trató de una puesta en escena.

Se cayó la representante de Gran Bretaña en Miss Universo. pic.twitter.com/phkJKAuyLF — Real Time (@RealTimeRating) November 19, 2025

Miss Jamaica también sufrió abrupta caída en el Miss Universo 2025

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, modeló su vestido de noche por la pasarela mientras saludaba a los presentes, pero perdió el equilibrio y cayó aparatosamente.

Las imágenes fueron difundidas por las redes sociales y se pudo observar que la seguridad del Miss Universo acudió rápidamente para ayudarla. Luego, fue retirada en camilla. Pese a la caída, el concurso continuó con normalidad. A través de las redes sociales de la organización de Miss Jamaica, compartieron un comunicado sobre lo sucedido con la modelo:

“Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, fue trasladada de prisa al Hospital Paolo Rangsit, donde profesionales médicos están atendiendo su atención y le han aconsejado que no sufre ninguna lesión mortal; sin embargo, continúan realizando pruebas para asegurar su plena recuperación. Agradecemos a todos por su derramamiento de amor, apoyo y oraciones constantes”, se lee en el mensaje.