Miss Jamaica sufre aparatosa caída en la preliminar del Miss Universo 2025: fue retirada en camilla

Gabrielle Henry, representante de Jamaica, cayó desde la pasarela frente a los ojos de los asistentes. La organización de su país se pronunció por lo sucedido.

Este miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo la preliminar del Miss Universo en Tailandia. Las representantes de cada país desfilaron sus mejores ropas de baño y trajes de noche, sin embargo, no todo fue color de rosa ya que una de ellas sufrió una impactante caída.

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, modeló su vestido de noche por la pasarela mientras saludaba a los presentes, pero perdió el equilibrio y cayó aparatosamente.

Las imágenes fueron difundidas por las redes sociales y se pudo observar que la seguridad del Miss Universo acudió rápidamente para ayudarla. Luego, fue retirada en camilla. Pese a la caída, el concurso continuó con normalidad.

Organización Miss Jamaica se pronunció sobre la caída

A través de las redes sociales de la organización de Miss Jamaica, compartieron un comunicado sobre lo sucedido con Gabrielle Henry:

“Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, fue trasladada de prisa al Hospital Paolo Rangsit, donde profesionales médicos están atendiendo su atención y le han aconsejado que no sufre ninguna lesión mortal; sin embargo, continúan realizando pruebas para asegurar su plena recuperación. Agradecemos a todos por su derramamiento de amor, apoyo y oraciones constantes”, se lee en el mensaje.

En la descripción, pidieron a sus seguidores que “se mantengan optimistas, la eleven en oración y envíen pensamientos positivos mientras ella recibe la atención médica necesaria. Agradecemos a todos por su derramamiento de amor, apoyo y oraciones constantes”.

¿Cuándo y dónde ver la final de Miss Universo 2025?

La gran final del Miss Universo 2025 se realizará el viernes 21 de noviembre en Bangkok, a las 8 a.m. (hora de Tailandia). Debido a la diferencia horaria, en Perú podrá verse el jueves 20 de noviembre a las 8 p.m. La transmisión también llegará en horario estelar a Nueva York y otras ciudades del mundo.