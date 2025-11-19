Karla Bacigalupo brilla en Miss Universo 2025 con su traje típico: ¿qué inspiró su diseño?

Karla Bacigalupo, representante de Perú, deslumbró en el concurso de traje típico del Miss Universo 2025 con una pieza inspirada en el Nevado Huascarán, la cumbre más alta del país.

La Miss Perú lució un diseño de dos piezas en tono plateado, acompañado de unas alas que evocan los mantos de hielo que caen de la Cordillera Blanca y una corona que irradia la fuerza y el espíritu del Perú. El conjunto fue creado por el diseñador peruano Beto Pinedo, responsable de los trajes típicos que han acompañado a las últimas representantes peruanas en el certamen internacional.

Tras deslumbrar en su presentación, Karla Bacigalupo ofreció declaraciones a Telemundo, donde fue consultada por su traje típico. La representante peruana bromeó sobre el diseño y comentó: “Cuando te dicen que es un plan tranqui y una decide ponerse lo más básico que encontró”. La frase, cargada de ironía y complicidad, contrastó con la espectacularidad del traje, lleno de detalles, brillo y trabajo artesanal.

Karla Bacigalupo apostó por un diseño de Beto Pineda.Fuente: EFE

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo roba miradas en su desfile en traje de baño

Karla Bacigalupo desfiló en traje de baño, robando todas las miradas y mostrando todo su talento y glamur a los miles de fotógrafos y asistentes en el evento.

De acuerdo con videos y fotos publicadas en la cuenta oficial del Miss Universo, se pudo ver a la representante nacional luciendo un conjunto de baño color fucsia resaltando su figura y su aporte escénico.

La modelo y actriz, de 33 años, también mostró una deslumbrante sonrisa mientras caminaba por la pasarela soltando su cabello y dejando notar una gran seguridad.

“Permiso que Perú sirvió rostro, cuerpo, actitud, pasarela y demás”, se lee en uno de los videos compartidos en TikTok. Por otro lado, Jessica Newton, organizadora oficial del Miss Perú, también decidió compartir la presentación de Karla Bacigalupo en ropa de baño. “Vamos, Perú”, escribió la exreina de belleza.

Continúa el Miss Universo 2025

Karla Bacigalupo compite en la 74.ª edición del certamen de belleza Miss Universo y va por la ansiada corona de Miss Universo 2025, que se celebrará en Tailandia el 21 de noviembre de 2025.