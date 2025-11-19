Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Con traje de salmón: Miss Noruega se hace viral tras su presentación en el Miss Universo 2025 [VIDEO]

La Miss Noruega causó un gran revuelo en el Miss Universo con su traje típico de salmón.
La Miss Noruega causó un gran revuelo en el Miss Universo con su traje típico de salmón. | Fuente: Instagram (leonoralysglimt)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La noruega Leonora Lysglimt-Rødland provocó un gran revuelo en Tailandia al mostrarse como un salmón gigante en la categoría de traje típico en el Miss Universo 2025.

El Miss Universo 2025 sigue dejando momentos inolvidables teniendo a sus más de 120 candidatas como principales protagonistas. Esta vez fue el caso de la Miss Noruega, quien se volvió viral luego de aparecer disfrazada de un salmón gigante durante la pasarela del certamen en Tailandia realizado este miércoles 19 de noviembre.

La noruega Leonora Lysglimt-Rødland usó un peculiar traje de salmón en la categoría traje típico asombrando a todos los asistentes y causando división de opiniones por la idea de mostrar un animal acuático que es símbolo económico y ambiental en su país.

“El país nórdico tiene las condiciones óptimas para su crianza. El salmón se produce de forma masiva, con cierto clima, y bajo métodos y controles que le dan su fama mundial”, señaló la revista Hola!

La noruega Leonora Lysglimt-Rødland protagonizó uno de los momentos más virales del Miss Universo 2025.
La noruega Leonora Lysglimt-Rødland protagonizó uno de los momentos más virales del Miss Universo 2025. | Fuente: Instagram (leonoralysglimt)

Así fue la pasarela de la Miss Noruega con su traje de salmón

En el video de la transmisión del Miss Universo, la Miss Noruega apareció cubriendo todo su cuerpo con el traje de un salmón gigante resaltando las escamas y sus ojos saltones.

Luego de unos segundos, Leonora abrió su atuendo mostrando las escamas de color naranja característico del salmón. “El atuendo que lució Leonora Lysglimt-Rødland consistía en una especie de abrigo que simulaba la forma y el color de un salmón”, precisó la revista.

Es así como la Miss Noruega dejó ver las texturas y estructura de la silueta del salmón resaltando un enterizo transparente y unas botas negras con texturas de escamas mostrando cada detalle de su traje en el escenario del Impact Arena, en Pak Kret.

Con respecto al maquillaje, sus ojos denotaban un delineado negro, mejillas retocadas y un par de aretes largos de color dorado. Según explicó el equipo de Leonora, la candidata quiso “contar una historia, no solo lucir espectacular”.  

¿Quién es la Miss Noruega que se volvió viral?

Leonora Lysglimt-Rødland es una modelo noruega de 19 años, una de las más jóvenes del Miss Universo 2025. Según su descripicón en redes sociales, fue campeona mundial de baton twirling. Además de desempeñarse como atleta, bailarina y representante internacional en competencias deportivas.

De igual manera, en su página oficial señala que viene convirtiéndose en promotora de moda en su país usando trajes con fibras naturales como el abacá, por lo recibió el sobrenombre de 'Miss Abacá'. Fue elegida Miss Noruega 2025 en octubre.

"¡Hemos empezado! La 74a competición de Miss Universo está ahora en pleno apogeo, y me encanta cada parte de ella (…) ¡Un día que he estado esperando por tanto tiempo! No puedo esperar para continuar mi viaje", expresó la rubia a su llegada a Tailandia en sus redes sociales.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Miss Universo 2025 Miss Noruega Miss Universo Tailandia

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA