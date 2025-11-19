Con traje de salmón: Miss Noruega se hace viral tras su presentación en el Miss Universo 2025 [VIDEO]

La noruega Leonora Lysglimt-Rødland protagonizó uno de los momentos más virales del Miss Universo 2025. | Fuente: Instagram (leonoralysglimt)

Así fue la pasarela de la Miss Noruega con su traje de salmón

En el video de la transmisión del Miss Universo, la Miss Noruega apareció cubriendo todo su cuerpo con el traje de un salmón gigante resaltando las escamas y sus ojos saltones.

Luego de unos segundos, Leonora abrió su atuendo mostrando las escamas de color naranja característico del salmón. “El atuendo que lució Leonora Lysglimt-Rødland consistía en una especie de abrigo que simulaba la forma y el color de un salmón”, precisó la revista.

Es así como la Miss Noruega dejó ver las texturas y estructura de la silueta del salmón resaltando un enterizo transparente y unas botas negras con texturas de escamas mostrando cada detalle de su traje en el escenario del Impact Arena, en Pak Kret.

Con respecto al maquillaje, sus ojos denotaban un delineado negro, mejillas retocadas y un par de aretes largos de color dorado. Según explicó el equipo de Leonora, la candidata quiso “contar una historia, no solo lucir espectacular”.

"Miss Noruega":

Porque se vistió de salmón en la categoría de traje típico en #MissUniverse2025 pic.twitter.com/lpmOMX4XZ9 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 19, 2025

¿Quién es la Miss Noruega que se volvió viral?

Leonora Lysglimt-Rødland es una modelo noruega de 19 años, una de las más jóvenes del Miss Universo 2025. Según su descripicón en redes sociales, fue campeona mundial de baton twirling. Además de desempeñarse como atleta, bailarina y representante internacional en competencias deportivas.

De igual manera, en su página oficial señala que viene convirtiéndose en promotora de moda en su país usando trajes con fibras naturales como el abacá, por lo recibió el sobrenombre de 'Miss Abacá'. Fue elegida Miss Noruega 2025 en octubre.

"¡Hemos empezado! La 74a competición de Miss Universo está ahora en pleno apogeo, y me encanta cada parte de ella (…) ¡Un día que he estado esperando por tanto tiempo! No puedo esperar para continuar mi viaje", expresó la rubia a su llegada a Tailandia en sus redes sociales.