Miss Universo 2025: presidenta del comité de selección se convierte en la tercera juez en retirarse horas antes de la final

A las renuncias de Omar Harfouch y Claude Makélélé se suma ahora la de Camilla di Borbone. La gran final del certamen se realizará este 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

La crisis en el Miss Universo 2025 continúa. A solo horas de la gran final, la princesa Camilla di Borbone, presidenta del comité de selección del certamen, abandonó su puesto como jurado. La información fue confirmada por Omar Harfouch —compositor libanés-francés y también exjuez del concurso— en declaraciones a People.

La salida de Camilla se produce apenas un día después de que Harfouch y el exfutbolista francés Claude Makélélé anunciaran su renuncia al panel de jueces el martes 18 de noviembre. Hasta el momento, ni la princesa, ni Makélélé, ni la Organización Miss Universo (MUO) han emitido un pronunciamiento oficial sobre la tercera dimisión.

¿Por qué renunciaron los jueces al Miss Universo 2025?

En varias publicaciones en Instagram, Omar Harfouch afirmó que la Organización Miss Universo habría conformado un “jurado improvisado” para seleccionar a las 30 finalistas antes de la competencia preliminar, sin la presencia de los ocho jueces oficiales. Según su relato, este grupo externo tendría un “potencial conflicto de intereses” debido a presuntos vínculos con algunas concursantes.

“Tras una conversación irrespetuosa con Raúl Rocha sobre la falta de transparencia en el proceso de votación de Miss Universo, decidí renunciar al jurado y negarme a ser parte de esta farsa. Tampoco tocaré la música que compuse para el evento”, publicó Harfouch.

Horas después, Claude Makélélé también confirmó su salida. Aunque evitó referirse a las acusaciones, sí expresó su respeto por el certamen: “No podré asistir al evento debido a razones personales imprevistas. Miss Universo representa empoderamiento, diversidad y excelencia. Me disculpo con la organización y espero contribuir en el futuro bajo mejores circunstancias”.

La versión de la Organización Miss Universo

Tras la polémica, la MUO emitió un comunicado en el que negó categóricamente que existiera un “jurado improvisado”. La organización explicó que Harfouch habría interpretado erróneamente el programa Beyond the Crown, una iniciativa de impacto social que no influye en la selección oficial de las finalistas.

“La MUO aclara firmemente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar delegadas o seleccionar finalistas”, señala el comunicado, que además recalca que todas las evaluaciones se realizan bajo protocolos "establecidos, transparentes y supervisados”.

Debido a la “confusión expresada” por Harfouch y su decisión de retirarse, Miss Universo aceptó formalmente su renuncia. Más tarde, anunció al cantante filipino Louie Heredia como su reemplazo en el jurado.

En declaraciones posteriores a People, Harfouch insistió en su versión y afirmó que uno de los integrantes del supuesto “panel no oficial” estaría involucrado en un affaire con una concursante. Según dijo, cuando pidió transparencia sobre el asunto, Raúl Rocha le respondió: “Esto no es nada, Omar”.

