Miss Universo 2025: dónde, cuándo y cómo ver en vivo la gran final con la peruana Karla Bacigalupo

La gran final del Miss Universo 2025 se realizará este 21 de noviembre en Tailandia y definirá a la sucesora de Victoria Kjaer. Karla Bacigalupo, Miss Perú, llega como una de las favoritas.

No falta nada para conocer a la próxima reina universal. Este 21 de noviembre, en una transmisión en vivo desde Tailandia, el mundo sabrá cuál de las 120 candidatas del Miss Universo 2025 sucederá a la danesa Victoria Kjaer Theilvig, actual Miss Universo. ¿Cómo y dónde seguir la ceremonia? En esta nota de RPP te lo contamos.

La representante peruana, Karla Bacigalupo, llega a la final como una de las competidoras más sólidas de esta edición. La actriz y modelo de 33 años se ha mantenido entre las favoritas gracias a su impecable desempeño en las actividades oficiales y en la preliminar del 19 de noviembre, además del respaldo de missólogos y del público en redes sociales.

¿Cuándo y dónde será la gran final del Miss Universo 2025?

La gala final del certamen se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre en el Impact Challenger de Bangkok, uno de los recintos más grandes del sudeste asiático. Allí se anunciará primero a las 30 clasificadas, para luego avanzar hacia el Top 12, el Top 5 y las tres finalistas que disputarán la corona universal.

¿A qué hora inicia la gran final del Miss Universo 2025?

El evento comenzará a las 8 a.m. (hora de Tailandia), lo que en Latinoamérica y Estados Unidos implica una transmisión en la noche del jueves 20 de noviembre.

Horario por país:

8 a.m. – Tailandia (21 de noviembre)

8 p.m. – Perú y Colombia (20 de noviembre)

9 p.m. – Venezuela (20 de noviembre)

7 p.m. – México (20 de noviembre)

10 p.m. – Chile (20 de noviembre)

8 p.m. – Estados Unidos ET (20 de noviembre)

5 p.m. – Estados Unidos PT (20 de noviembre)

Karla Bacigalupo, Miss Perú, lució un traje inspirado en el Huascarán durante la competencia de traje típico del Miss Universo 2025.Fuente: EFE/EPA/Rungroj Yongrit

¿Dónde ver la final del Miss Universo 2025?

El certamen podrá verse en vivo y de forma gratuita a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube, accesible desde cualquier país. Además, Telemundo emitirá la gala para gran parte de Latinoamérica, mientras que Peacock ofrecerá la transmisión para Estados Unidos.

¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025?

Aunque el público no influye en las evaluaciones preliminares de las candidatas, sí puede participar en el People’s Choice, que entrega un pase directo al Top 30. Los votos se realizan mediante la aplicación oficial de Miss Universe, disponible hasta el 19 de noviembre.

¿Cuántas candidatas avanzarán a la final del Miss Universo 2025?

Las 30 clasificadas se definirán tras la sumatoria de cuatro componentes:

Entrevista personal

Traje nacional

Traje de baño

Traje de noche

A ellas se suma una última candidata elegida por voto del público. De ese grupo saldrá el Top 12, luego el Top 5 y finalmente las tres finalistas que competirán por el título que dejará Victoria Kjaer.

Lista completa de candidatas al Miss Universo 2025

Albania – Flavia Harizaj

Angola – Maria Cunha

Argentina – Aldana Masset

Armenia – Peggy Garabekian

Aruba – Hannah Arends

Australia – Lexie Brant

Bahamas – Maliqué Maranda Bowe

Bangladés – Tangia Methila

Bélgica – Karen Jansen

Belice – Isabella Zabaneh

Bielorrusia – Alena Kucheruk

Birmania – Myat Yadanar Soe

Bolivia – Yessica Hausermann

Bonaire – Nicole Peiliker-Visser

Botsuana – Lillian Andries

Brasil – Gabriela Lacerda

Bulgaria – Gaby Guha

Cabo Verde – Priscilla Gomes

Camboya – Thai Neary Socheata

Canadá – Jaime VandenBerg

Chile – María Ignacia Moll

China – Zhao Na

Colombia – Vanessa Pulgarín

Corea del Sur – Su-yeon Lee

Costa de Marfil – Olivia Yacé

Costa Rica – Mahyla Roth

Croacia – Laura Gnjatović

Cuba – Lina Luaces

Curazao – Camille Thomas

Dinamarca – Monique Sonne

Ecuador – Nadia Mejia

Egipto – Sabrina Maged

El Salvador – Giulia Zanoni

Emiratos Árabes Unidos – Mariam Mohamed

Eslovaquia – Viktoria Güllová

Eslovenia – Hana Klaut

España – Andrea Valero

Estados Unidos – Audrey Eckert

Estonia – Brigitta Schaback

Filipinas – Ahtisa Manalo

Finlandia – Sarah Dzafce

Francia – Eve Gilles

Ghana – Andromeda Osam-Peters

Gran Bretaña – Danielle Latimer

Grecia – Mary Chatzipavlou

Guadalupe – Ophély Mézino

Guatemala – Raschel Paz

Guinea – Tiguidanké Bérété

Guinea Ecuatorial – Carmen Obama

Guyana – Chandini Baljor

Haití – Melissa Sapini

Honduras – Alejandra Fuentes

Hong Kong – Li Shi Yi

Hungría – Kincső Dezsényi

India – Manika Wishwakarma

Indonesia – Sanly Liu

Irak – Hanin Al Qoreishy

Irlanda – Aadya Srivastava

Islas Caimán – Tahiti Seymour

Islas Turcas y Caicos – Bereniece Dickenson

Islas Vírgenes Británicas – Olivia Freeman

Islas Vírgenes de los Estados Unidos – Britanny Robinson

Israel – Melanie Shiraz

Italia – Lucilla Nori

Jamaica – Gabrielle Henry

Japón – Kaori Hashimoto

Kazajistán – Dana Almasova

Kirguistán – Mary Kuvakova

Kosovo – Dorea Shala

Laos – Daeng Lattana Munvilay

Latina – Yamilex Hernández

Letonia – Meldra Rosenberg

Líbano – Sarah Leena Bou Jaoude

Macao – Xiaotong Feng

Malasia – Chloe Lim

Malta – Julia Ann Cluett

Martinica – Célya Abatucci

Mauricio – Aurélie Alcindor

Mayotte – Nourya Aboutoihi

México – Fátima Bosch

Moldavia – Maria Ignat

Namibia – Johanna Swartbooi

Nepal – Sanya Adhikari

Nicaragua – Itza Castillo

Nigeria – Onyinyechi Basil

Noruega – Leonora Lysglimt-Rødland

Nueva Zelanda – Abbigail Sturgin

Países Bajos – Nathalie Mogbelzada

Pakistán – Roma Riaz

Palestina – Nadeen Ayoub

Panamá – Mirna Caballini

Paraguay – Yanina Gómez

Perú – Karla Bacigalupo

Polonia – Emily Reng

Portugal – Camila Vitorino

Puerto Rico – Zashely Alicea

República Checa – Michaela Tomanová

República Democrática del Congo – Dorcas Dienda

República Dominicana – Jennifer Ventura

Ruanda – Solange Tuyishime Keita

Rumania – Cătălina Jacob

Rusia – Anastasia Venza

Santa Lucía – Shianne Smith

Senegal – Ndeye Ngoné Diagne

Serbia – Jelena Egorova

Singapur – Annika Sager

Sri Lanka – Lihasha Lindsay-White

Sudáfrica – Melissa Nayimuli

Suecia – Daniella Lundqvist

Suiza – Naima Acosta

Tailandia – Praveenar Singh

Tanzania – Naisae Yona

Trinidad y Tobago – Latifah Morris

Turquía – Ceren Arslan

Ucrania – Sofiya Tkachuk

Uruguay – Valeria Baladan

Venezuela – Stephany Abasali

Vietnam – Huong Giang

Zambia – Kunda Mwamulima

Zimbabue – Lyshanda Moyas

