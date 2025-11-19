Miss Universo 2025: la peruana Karla Bacigalupo arrasó en el desfile de traje de baño de la preliminar

Karla Bacigalupo representa al Perú en el Miss Universo 2025. La gran final del certamen se celebrará este 21 de noviembre en Tailandia.

Nos acercamos a la corona universal. Este miércoles, a las 7 a. m. (hora peruana), R'Bonney Gabriel, Miss Universe 2022, inauguró la Competencia Preliminar del Miss Universo 2025 con una transmisión en vivo desde el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia. La competencia tuvo lugar apenas horas después del desfile de Traje Nacional.

La preliminar está compuesta por dos categorías principales —traje de baño y traje de noche— que, junto con la entrevista personal realizada días antes y la evaluación del programa social Beyond the Crown, definirán a las 29 finalistas del certamen. La participante número 30 será elegida por votación del público a través de la app de Miss Universe.

Karla Bacigalupo brilló en la pasarela de traje de baño

El desfile en traje de baño marcó el inicio de la competencia preliminar, uno de los momentos más esperados por los seguidores del Miss Universo. La representante de Albania, Flavia Harizaj, abrió la pasarela y el desfile avanzó sin pausas hasta llegar a la paraguaya Yanina Gómez. Luego llegó el turno que miles de peruanos esperaban: la aparición de Karla Bacigalupo, Miss Perú.

En junio, Bacigalupo, de 33 años, fue coronada Miss Universo Perú 2025. La modelo, actriz y embajadora de la salud mental recibió la corona de manos de Tatiana Calmell y, desde entonces, emprendió un riguroso entrenamiento para representar al país en el certamen internacional. Su desempeño ha captado la atención del público, los missólogos y la prensa especializada.

Durante la preliminar, Karla Bacigalupo deslumbró en la pasarela con una propuesta vibrante. Optó por un bikini verde esmeralda de dos piezas, un tono que realzaba su cabello castaño. Su look se mantuvo glamoroso: lució la melena ondulada suelta sobre los hombros y unos pendientes grandes y colgantes que aportaban brillo. Fue presentada como actriz, productora y guionista galardonada, cuyo trabajo se centra en visibilizar las vidas de personas invisibilizadas y marginadas.

El traje típico de Karla Bacigalupo

Horas antes, Karla había sorprendido al público personificando el espíritu del Huascarán durante la competencia de Traje Nacional, conocido también como traje típico, con un diseño de Beto Pinedo. La modelo lució monumental con un body de inspiración celestial decorado con pedrería y cristales que reflejan la luz, evocando energía y misticismo.

El punto focal del atuendo fueron unas imponentes alas plateadas y espejadas que se abrían como abanicos iridiscentes salpicados de estrellas, un guiño visual a la majestuosidad del nevado y al firmamento andino. El diseño no solo rindió homenaje al punto más alto del Perú, sino que transformó a la peruana en una figura etérea y poderosa.

¿Quién es Karla Bacigalupo?

Karla Bacigalupo Ancieta, de 33 años, es actriz, productora, modelo y activista. Desde su plataforma, impulsa proyectos que usan el arte como herramienta para promover la salud mental. Además, ha sido voluntaria en el Consulado del Perú en Los Ángeles y es embajadora de la organización 1 000 Niños de Jesús.

Estudió Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Lima y complementó su formación en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). En el ámbito artístico, debutó en 2022 con el cortometraje The Devil, seguido por Proof (2023), You Can Only Blink Once (2024) y la miniserie The Devil Wears Desire.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis