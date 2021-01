La primera aparición de Mr. Bean, personaje creado por Rowan Atkinson, fue en 1990. | Fuente: IMDB / Cortesía de Getty Images

Lleva 21 años caracterizando a Mr. Bean y, a estas alturas, Rowan Atkinson no quiere ponerse más en el terno de aquel distraído personaje que hizo reír a más de una generación. De hecho, espera darle punto final cuanto antes.

Así lo dio a conocer el actor británico durante una reciente entrevista a Radio Times, donde afirmó que está cansado de darle vida al hombre de la mímica humorística, cuya primera aparición fue en 1990 durante un especial de media hora para Thames Television.

“Ya no disfruto mucho interpretarlo. La responsabilidad que supone no es muy placentera. Lo encuentro tan estresante como agotador y no puedo esperar a terminar con él”, manifestó el artista de 66 años.

Por otro lado, Atkinson aseguró que las redes sociales polarizan los puntos de vista de las personas, a tal punto que cuando alguien no comparte opiniones, no hay posibilidad de llegar a un acuerdo.

“El problema que tenemos en Internet es que un algoritmo decide lo que queremos ver, lo que acaba creando una visión binaria y simplista de la sociedad...", sostuvo.

Tras su aparición en 1990, Mr. Bean ganó tal popularidad que incluso tuvo su propia serie, además de una adaptación animada. Desde entonces, Rowan Atkinson no dejó al personaje e incluso protagonizó un par de películas con el mismo.

El humorista inglés también ha dado vida a otros personajes, protagonistas de las películas “Blackadder” y “Johnny English”. Aunque por el momento manifestó que no sabría cuándo será el final de Mr. Bean, lo cierto es que no quiere continuar metido en su traje.