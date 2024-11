"Tenía un corazón enorme": el emotivo homenaje de Rita Ora a Liam Payne en los MTV EMAs 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El pasado domingo, los MTV Europe Music Awards 2024 no solo celebraron a los mejores artistas del año, sino que también fueron el escenario para rendir homenaje al fallecido cantante Liam Payne, quien perdió la vida en octubre a los 31 años, tras caer desde un tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

Rita Ora, presentadora de la ceremonia celebrada en Manchester el 10 de noviembre, dedicó unas emotivas palabras al exintegrante de One Direction, con quien colaboró en 2018 en el exitoso sencillo For You, parte de la banda sonora de Cincuenta Sombras Liberadas. La canción también formó parte de LP1, el primer y único álbum de estudio de Liam.

La cantante Rita Ora dedicó conmovedoras palabras a la memoria del exmiembro de One Direction, con quien colaboró en 2018.Fuente: AFP

Las emotivas palabras de Rita Ora a la memoria de Liam Payne

"Quiero tomarme un momento para recordar a alguien que fue muy, muy querido para nosotros. Lo perdimos recientemente y él fue una gran parte del mundo de MTV y de mi vida, y creo que también lo fue para muchos de ustedes aquí esta noche y en sus hogares", comentó, Rita Ora visiblemente emocionada.

"Liam Payne fue una de las personas más amables que conocí. Hubo muchas formas de honrarlo, pero a veces, simplemente hablar es suficiente. Tenía un corazón enorme y siempre era la primera persona en ofrecer ayuda de cualquier manera que pudiera. Trajo tanta alegría a cada habitación en la que entraba y dejó una huella tan grande en este mundo", agregó, evitando las lágrimas.

Con la voz entrecortada, Rita Ora continuó: "Nuestro amigo Liam" y dio paso a un emotivo video en blanco y negro con imágenes del desaparecido cantante. El tributo finalizó con la dedicatoria: "MTV recuerda a Liam Payne 1993-2024", mientras sonaba el coro de Night Changes, uno de los éxitos más representativos de One Direction.

¿Qué sucedió con Liam Payne?

Casi un mes después de la trágica muerte de Liam Payne, se han revelado nuevos detalles sobre los eventos del 16 de octubre, cuando su cuerpo fue encontrado tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. El exintegrante de One Direction falleció a causa de "politraumatismos" y "hemorragia interna y externa", según el informe forense.

La Fiscalía argentina confirmó que el examen toxicológico fue entregado a la familia de Liam, revelando que en las 72 horas previas a su muerte, el cantante tenía rastros de "alcohol, cocaína y antidepresivos recetados". Además, una autopsia parcial señaló la presencia de “cocaína rosa,” una mezcla recreativa que suele incluir metanfetamina, ketamina y MDMA.

Tres personas han sido imputadas en relación con su muerte, aunque sus identidades no han sido reveladas. Se señala a un acompañante habitual de Liam en Buenos Aires, a un empleado del hotel que presuntamente suministró cocaína al músico, y a un tercero, identificado como "proveedor de estupefacientes".

Liam Payne falleció en octubre tras caer desde el tercer piso del hotel donde se hospedaba en Buenos Aires.Fuente: AFP

