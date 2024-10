"No hubo posibilidad de hacer nada": declara médico que confirmó la muerte de Liam Payne, ex One Direction

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El músico británico Liam Payne, exintegrante de la recordada boyband One Direction, falleció este miércoles al caer desde el tercer piso de un hotel en Argentina. Las circunstancias de la caída aún no han sido esclarecidas y las autoridades investigan si se trató de un accidente o un suicidio.

La policía fue alertada por un llamado al 911 que reportaba la presencia de un hombre agresivo en el interior del hotel. Según el medio argentino Todo Noticias, al llegar al lugar el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que solo pudo confirmar el fallecimiento del artista.

"A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre, que después nos enteramos de que era parte de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida, producto de su caída", declaró el director del SAME, Alberto Crescenti.

¿Qué se sabe de la muerte de Liam Payne?

De acuerdo con lo dicho por Crescenti, Liam Payne cayó desde una altura aproximada de 13 o 14 metros al patio interno del hotel. Explicó, además que, a primera vista, el equipo médico constató una fractura de cráneo, además de otras lesiones "gravísimas".

"No hubo posibilidad de hacer nada", agregó el especialista.

La causa de la muerte del ex One Direction está siendo investigada por la fiscalía de la jurisdicción y la Policía de la Ciudad, quienes realizarán las pericias correspondientes.

"Después viene la pericia respectiva y la autopsia", finalizó Crescenti.

¿Quién es Liam Payne?

Liam Payne, conocido por ser uno de los cinco miembros fundadores de One Direction, había seguido una carrera como solista tras la disolución de One Direction en 2016.

Al principio, no aspiraba ser cantante, sino corredor olímpico. Sin embargo, decidió ser artista luego de que se descubriese su talento en su escuela y que fuese rechazado para formar parte de un equipo olímpico.

En su carrera con One Direction, compuso temas como Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back For You y Summer Love, pertenecientes a los álbumes Up All Night y Take Me Home.