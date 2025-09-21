Muere Débora Estrella, periodista y conductora de Telediario, en accidente aéreo sin sobrevivientes

La periodista mexicana falleció a los 43 años tras el desplome de una avioneta en García. El piloto que la acompañaba también perdió la vida.

Conmoción en México. La periodista y conductora de televisión Débora Estrella, presentadora de Telediario Matutino en Multimedios, murió el sábado 20 de septiembre a los 43 años tras un accidente aéreo en García, Nuevo León.

“En Multimedios estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos. Descansa en paz, compañera”, publicó la televisora en redes sociales.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, Estrella viajaba en una avioneta junto al piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, quien también falleció.

Pocas horas antes de la tragedia, la conductora había compartido en Instagram una historia desde el Aeropuerto Internacional del Norte, en la que mostraba la avioneta y escribió: “¿Adivinen qué?”.

¿Qué pasó con Débora Estrella?

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, informó en sus redes sociales este domingo que se trataba de una avioneta escuela que cayó en una barranca de difícil acceso, cerca del Río Pesquería, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

El funcionario aclaró que la aeronave “no es la que aparece en algunos videos realizando acrobacias”. También detalló que las labores de rescate comenzaron a las 7 p. m. del sábado y concluyeron alrededor de las 4 a. m. del domingo, cuando fueron recuperados los cuerpos de las víctimas, que “lamentablemente se encontraban prensados al interior de la nave”.

De acuerdo con Protección Civil, el desplome ocurrió alrededor de las 6:50 p.m. del sábado. Por su parte, la Agencia Estatal de Investigaciones precisó que la aeronave, matrícula XB-BGH, se estrelló en la intersección de las calles Cobre y Sigma. La causa del accidente aún se encuentra bajo investigación.

Sus compañeros le rinden homenaje

Este domingo, los conductores de Telediario dedicaron un programa especial para recordar a Débora Estrella. “Tenía una alegría inmensa por la vida y una dedicación enorme a esta profesión… hay cosas que no tienen explicación. Solo Dios sabe el porqué de las cosas”, expresó María Julia Lafuente.

Su compañero en la edición matutina, Josué Becerra, destacó la energía con la que llegaba al estudio cada día: “Es difícil hablar de ella en pasado, porque es y seguirá siendo nuestra Débora”.

¿Quién fue Débora Estrella?

Nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Débora Estrella inició su carrera en el medio radiofónico Frecuencia Tec, mientras estudiaba Derecho en el ITESM. Desde 2018 conducía el Telediario Matutino en Monterrey y también participaba en espacios de Milenio Televisión y Canal 6 en Ciudad de México.

En paralelo, trabajó en empresas como Pepsico, Grupo Lomex y Sigma. Fuera de las pantallas, se definía como una horsegirl, debido a su pasión por los caballos.

