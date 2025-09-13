¡Perú campeón del Mundial de Desayunos!: así anunció Ibai Llanos la consagración del pan con chicharrón [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú se coronó campeón del Mundial de Desayunos. A casi un mes del inicio de la competencia digital, el streamer español Ibai Llanos anunció al Perú como campeón de la competencia gracias al pan con chicharrón, que se enfrentó en la final a la arepa reina pepiada de Venezuela.

"En este papel tengo al campeón del Mundial de Desayunos. Han sido semanas, han sido días muy divertidos, he descubierto muchas gastronomías, he descubierto muchas cosas, pero esto tiene que llegar a su fin", expresó al inicio del video donde reveló al ganador.

Llanos resaltó lo reñida que fue la final entre ambos países: "Ha sido una locura lo que ha pasado en esta final entre Perú y Venezuela, donde incluso por momentos han ganado los dos países. Luego han estado igualados prácticamente hasta el último momento, hasta hoy sábado que estoy grabando este video".

Posteriormente, el creador de contenido anunció los resultados tras las votaciones en sus distintas plataformas: TikTok, Instagram y YouTube.

"Perú ha obtenido un total de 12.8 millones de votos, una auténtica barbaridad, mientras que Venezuela ha tenido un total de 12.6 millones de votos. Perú, campeón del Mundial de Desayunos por 200 mil votos; el pan con chicharrón, campeón del mundo".

La celebración de Ibai al anunciar al Perú como ganador del Mundial de Desayunos

Tras revelar el desenlace, Ibai Llanos se cubrió con una bandera peruana y, mientras sonaba el Himno Nacional, colocó su mano en el pecho.

Como parte del cierre del torneo, el streamer presentó una sartén dorada como trofeo, la cual alzó en representación de todos los que votaron por Perú.

"Gracias a todos por haber participado y a Perú por haberse llevado este Mundial de Desayunos. Muy sorprendido con Venezuela, que ha estado muy cerca de llevarse este Mundial de Desayunos, que como sabéis lo hacemos por diversión y por simplemente pasar el rato", comentó.

Finalmente, Llanos valoró la experiencia y la calidad de los platillos presentados: "Soy sincero, todos los desayunos que he probado están increíblemente buenos. Creo que la gastronomía en Latinoamérica y en España es absolutamente espectacular. Ahora es mi turno de probar todos los desayunos que han participado".

