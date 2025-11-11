Murió a los 84 años Sally Kirkland, actriz nominada al Oscar por la película 'Anna'

La reconocida actriz estadounidense Sally Kirkland falleció este martes a los 84 años en un hospital de Palm Springs, California, según confirmaron varios medios norteamericanos.
Su representante, Michael Green, informó a Variety que la intérprete había sido hospitalizada la semana pasada tras sufrir una caída en su domicilio.
Kirkland padecía demencia y enfrentaba una grave infección ósea que se había extendido a su torrente sanguíneo, lo que complicó su estado de salud en los últimos días.
Trayectoria de Sally Kirkland
Con una trayectoria que abarcó más de seis décadas, la actriz debutó en los años sesenta y trabajó en producciones emblemáticas como The Sting (1973), A Star is Born (1976), Private Benjamin (1980), Revenge (1990) y JFK (1991).
Su interpretación en Anna (1987) le valió el Globo de Oro a mejor actriz dramática y una nominación al Oscar, consolidando su legado en Hollywood.
Además de su carrera en el cine, Kirkland participó en exitosas series televisivas como Kojak, Los ángeles de Charlie, Falcon Crest, Roseanne y Felicity, demostrando su versatilidad y vigencia ante distintas generaciones de espectadores.