Angélica Vale, actriz de 'La fea más bella', confirma su divorcio previo a su cumpleaños: "Perdón que llore"

La actriz mexicana Angélica Vale confirmó su divorcio del exejecutivo de televisión Otto Padrón. | Fuente: Instagram (angelicavaleoriginal)

Angélica Vale sorprendió a todos sus seguidores al confirmar el divorcio de su esposo Otto Padrón tras catorce años de matrimonio. La actriz y cantante mexicana, conocida por su papel de Leticia Padilla en la telenovela La fea más bella, anunció que ya estaba separada del exejecutivo de televisión con quien tiene dos hijos.

Fue por medio de su programa radial La Vale Show, en Cali, Colombia, que la también actriz de Amigas y rivales contó que se enteró que Otto Padrón puso la demanda de divorcio días atrás, luego que la noticia fuera difundida por el periodista y presentador argentino Javier Ceriani.

“Primero les tengo que decir que sí, es cierto, me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada. Ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó de sorpresa”, comenzó diciendo Vale mencionado que Javier Ceriani intentó comunicarse con ella para confirmar la noticia que fue dada con documentos judiciales del divorcio. “Estaba en otras cosas con mis hijos, la verdad no pensé que esto fuera a pasar”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que se enteró del trámite de divorcio en el momento que estaba cenando con el propio Otto Padrón y su familia.

“Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón, papá de mis hijos, puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia. Por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que lo había metido (la demanda)”, señaló.