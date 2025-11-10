Últimas Noticias
Angélica Vale, actriz de 'La fea más bella', confirma su divorcio previo a su cumpleaños: "Perdón que llore"

La actriz mexicana Angélica Vale confirmó su divorcio del exejecutivo de televisión Otto Padrón.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Es un momento difícil para mí", expresó la actriz mexicana Angélica Vale al anunciar que su esposo Otto Padrón interpuso una demanda de divorcio tras 14 años de matrimonio.

Angélica Vale sorprendió a todos sus seguidores al confirmar el divorcio de su esposo Otto Padrón tras catorce años de matrimonio. La actriz y cantante mexicana, conocida por su papel de Leticia Padilla en la telenovela La fea más bella, anunció que ya estaba separada del exejecutivo de televisión con quien tiene dos hijos.

Fue por medio de su programa radial La Vale Show, en Cali, Colombia, que la también actriz de Amigas y rivales contó que se enteró que Otto Padrón puso la demanda de divorcio días atrás, luego que la noticia fuera difundida por el periodista y presentador argentino Javier Ceriani.

“Primero les tengo que decir que sí, es cierto, me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada. Ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó de sorpresa”, comenzó diciendo Vale mencionado que Javier Ceriani intentó comunicarse con ella para confirmar la noticia que fue dada con documentos judiciales del divorcio. “Estaba en otras cosas con mis hijos, la verdad no pensé que esto fuera a pasar”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que se enteró del trámite de divorcio en el momento que estaba cenando con el propio Otto Padrón y su familia.

“Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón, papá de mis hijos, puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia. Por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que lo había metido (la demanda)”, señaló.

Angélica Vale tras confirmar su divorcio: “Nunca imaginé que me fuera a pasar”

Angélica Vale reveló que Otto Padrón le llamó para informarle que había iniciado el proceso de divorcio, pero que no imaginó que dicho trámite iba a iniciar en la vía judicial días ante de su cumpleaños este martes 11 de noviembre.

De igual manera, resaltó que buscará realizar su divorcio “sin escándalos” y sin provocar ningún tipo de daño a sus dos hijos. “No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos y fuertes. Quiero que crezcan mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida”, aseveró.

Acto seguido, la también actriz de Soñadoras no pudo ocultar sus lágrimas al mencionar el doloroso momento que viene pasando su familia.

“Y estoy dispuesta a todo por mis hijos. Sé que muchas mamás me van a entender (…) Perdón que llore, pero es un momento muy difícil para mí. ¡Me choca llorar en público! Nunca pensé que esto me fuera a pasar. Así es como me entero”, dijo.

Por otro lado, aclaró que el propio Otto Padrón le explicó que no sabía que el divorcio iba a empezar el trámite días antes de su cumpleaños 50. “Él también se sacó de onda, me dijo que no sabía lo que estaba pasando, en fin. Creo que eso ya no importa”, agregó.

Angélica Vale seguirá conviviendo con Otto Padrón: “Lo hago por mi familia”

Angélica Vale confesó que ya lleva ocho meses separada de Otto Padrón y que no quiso informar a la prensa con el fin de proteger a sus hijos.

“Mi hija Angélica tiene redes sociales y anoche le tuve que decir lo que había pasado porque no quiero que tenga ahora redes sociales. Comprenderán que es un momento muy delicado para ella, para nosotros, para la familia”, declaró.

Asimismo, Angélica Vale, quien es hija de la actriz Angélica María y el comediante Raúl Vale, contó que ha venido viajando con Otto y sus hijos a pesar del rompimiento de pareja.

“No importa lo que haya pasado entre nosotros. No voy a poner a la mujer primero, voy a poner a la mamá siempre, porque primero soy mamá. Me curaré yo después, me estoy curando, estoy saliendo, pero primero soy mamá”, exclamó.

Para Vale lo más importante es que la familia siga unida por lo que aseguró que continuará conviviendo con Otto Padrón, con quien se casó el 2011

“Ya sé que es rarísimo que una pareja que se está separando trate de vivir juntos. No juntos como pareja, pero juntos como familia. Ya sé que no viene al caso, y yo cada vez que alguien decía eso, yo era la primera en decir: '¡Ay, por favor!' pero la vida me dio una lección bien fuerte porque sí pasa porque es lo que decidí hacer por el bien de mis hijos”, sostuvo.

