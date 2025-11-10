Michael Jackson hace historia al figurar en el Hot 100 en seis décadas consecutivas.

La canción 'Thriller' de Michael Jackson se posicionó en el número 10 de las canciones más escuchadas de la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer artista en figurar en este conteo en seis décadas diferentes.

De acuerdo con Billboard, Jackson llegó por primera vez al top 10 del Hot 100 como solista en noviembre de 1971 con su debut en solitario, 'Got to Be There'.

El llamado Rey del Pop, fallecido en junio de 2009, cuenta con 30 éxitos en el top 10, incluyendo 13 números 1, y antes de que 'Thriller' subiera en la lista este año, el cantante de 'Billie Jean' había estado por última vez en el top 10 en 2018 como artista invitado por el tema 'Don't Matter to Me' de Drake.

El último artista en lograr mantener posiciones en el top 10 durante cinco décadas fue Andy Williams, uno de los intérpretes más conocidos del tema navideño 'It's the Most Wonderful Time of the Year'.

El Hot 100 de esta semana también trajo buenas noticias para Taylor Swift, cuyo tema 'The Fate of Ophelia' se impuso en el número uno de la lista por quinta semana consecutiva.

Mientras que 'Golden' de HUNTR/X, de la película 'KPop Demon Hunters' de Netflix, se mantuvo en la lista en el puesto número 2 del Hot 100, después de ocho semanas en el número 1 a partir de agosto.

‘Michael’, el biopic sobre el 'Rey del Pop' lanza su primer avance

Lionsgate lanzó el primer avance oficial de Michael, la ambiciosa película biográfica dirigida por Antonio Fuqua, que promete ofrecer una mirada profunda a la vida y carrera del artista más icónico del pop mundial.

La cinta, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del propio cantante, mostrará el ascenso, los desafíos y la complejidad detrás de la figura del “Rey del Pop”.

De acuerdo con la sinopsis oficial, Michael busca explorar “el viaje de una superestrella global hacia la inmortalidad artística”, con un enfoque en su faceta humana y el legado que marcó la historia de la música.

¿Cuándo se estrena la nueva película sobre Michael Jackson?

Liosngate confirmó que la nueva película sobre Michael Jackson se estrenará el próximo 24 de abril de 2026 en los cines de Estados Unidos. Esperando también su llegada a las salas de Latinoamérica, incluido el Perú.