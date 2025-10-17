Músicos y bandas de todo el mundo despiden a Ace Frehley, el legendario 'Spaceman' de KISS

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ace Frehley, guitarrista original y miembro fundador de KISS, murió a los 74 años, luego de haber sido hospitalizado a causa de una reciente caída en su casa. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en medios estadounidenses. El músico había estado internado en un hospital de Morristown, Nueva Jersey, donde permaneció con sus seres queridos hasta sus últimos momentos.

Semanas antes, el propio Frehley había comunicado a sus seguidores en redes sociales que se encontraba "bien", aunque, por recomendación médica, debía suspender temporalmente sus presentaciones. Días más tarde, una segunda publicación confirmaría la cancelación definitiva de las fechas que tenía programadas para el resto del año.

Ace Frehley fue una figura en la historia del rock. En 1973, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, formó KISS, la banda que alcanzó la fama gracias a su característico maquillaje, sus shows en vivo y su sonido entre el hard rock y el glam rock. Cada integrante asumía un personaje: Simmons era 'The Demon', Stanley 'The Starchild', Criss 'The Catman' y Frehley 'The Spaceman', el alter ego que lo inmortalizó.

Tras conocerse su fallecimiento, amigos, colegas, bandas y figuras del mundo de la música comenzaron a expresar en redes sociales sus mensajes de despedida y homenaje al legendario artista.

Our hearts are broken. Ace has passed on. No one can touch Ace’s legacy. I know he loved the fans. He told me many times. Sadder still, Ace didn’t live long enough to be honored at the Kennedy Ctr Honors event in Dec. Ace was the eternal rock soldier. Long may his legacy live on! — Gene Simmons (@genesimmons) October 16, 2025

I remember 1974 being in my room at the Hyatt on Sunset in LA and I heard someone playing deep and fiery guitar in the room next door. I thought “Boy, I wish THAT guy was in the band!” I looked over the balcony… He was. It was Ace. This is my favorite photo of us… pic.twitter.com/3ojMXqVkQr — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) October 17, 2025

We are devastated by the passing of Ace Frehley. He was an essential and irreplaceable rock soldier during some of the most formative foundational chapters of the band and its history. He is and will always be a part of KISS's legacy. Our thoughts are with Jeanette, Monique and… pic.twitter.com/y19anvZXbz — KISS (@kiss) October 17, 2025

@ace_frehley Ace, my brother, I surely cannot thank you enough for the years of great music, the many festivals we've done together and your lead guitar on Nothing But A Good Time. All my love and respect, from my family and myself - may you rest in peace!!! #AceFrehley pic.twitter.com/Vb5IIPYPxu — Bret Michaels (@bretmichaels) October 16, 2025

Ace Frehley, Eddie, Me in awe…

📸: Danny Clinch



I heard about Ace Frehley‘s passing from Rick Friel who I played with in a band called Shadow. Rick was also the first guy on the bus in 1977 with a KISS lunchbox to tell me about Ace…just changed my life. I got a guitar in 1978… pic.twitter.com/0oULzn0A5H — Pearl Jam (@PearlJam) October 16, 2025

Ace Frehley, the original Spaceman of KISS and one of rock’s most electrifying guitarists, has pased awat at age 74. From his soaring solos to his larger-than-life spirit, he changed the sound of rock forever and he will be missed. pic.twitter.com/4aNOTTUVAE — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) October 16, 2025

We are deeply saddened to hear of the passing of the legendary Ace Frehley. Thank you for the decades of music inspiring generations with your electrifying guitar work and unforgettable stage presence. Your sound helped define rock ’n’ roll. Our thoughts are with Ace’s family,… pic.twitter.com/tRQTGNVCUl — Gibson (@gibsonguitar) October 16, 2025

The Kennedy Center is saddened to hear of the passing of one of this year’s Kennedy Center Honorees, Ace Frehley of the band KISS.



We send our deepest condolences to his friends, his family, and millions of fans worldwide.



We will be paying tribute to this "rock soldier", his… pic.twitter.com/7wkAHIufDE — The Kennedy Center (@kencen) October 16, 2025

So sad to hear of the mighty Ace’s tragic passing. Love and healing to his family and his many fans worldwide.❤️

🛸🎸 @ace_frehley @kiss pic.twitter.com/4yECe4jKRT — Rick Springfield (@rickspringfield) October 17, 2025

Ace Frehley was the embodiment of rock ’n’ roll attitude — unapologetic, loud, and irresistibly catchy. His riffs had swagger, his tone had bite, and his presence lit up stages like a supernova. The Spaceman has left the stage, but his orbit will shine forever. pic.twitter.com/TDyDvEVA9i — Steve Vai (@stevevai) October 17, 2025

My first guitar hero, Ace Frehley, has passed away. The legendary Space Ace Frehley inspired generations to love rock n roll and love rock n roll guitar playing. His timeless riffs and solos, the billowing smoke coming from his Les Paul, the rockets shooting from his headstock,… pic.twitter.com/Zbc2WDYWFi — Tom Morello (@tmorello) October 17, 2025

RIP Ace Frehley. We are so beyond sad to hear of Ace’s passing. Both Ace & Kiss were a huge influence on all of Pantera, but especially @dimebagdarrell Dime’s obsession with Ace dates back to his early childhood.

You will be missed, Ace. pic.twitter.com/EYf6y0ZRFR — Pantera (@Pantera) October 17, 2025