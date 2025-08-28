Sylvester Stallone felicita a joven actor que lo interpretará en película sobre 'Rocky': "Sigue golpeando"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Y Play Rocky, la esperada película sobre la creación del exitoso clásico de boxeo Rocky (1976), ya tiene a su protagonista. Según informaron Deadline y The Hollywood Reporter, será el joven actor Anthony Ippolito quien encarnará a Sylvester Stallone en el nuevo proyecto que será dirigido por Peter Farrelly, director conocido por ganar el Oscar en la categoría Mejor película con la comedia dramática Green Book (2018).

De acuerdo con ambos medios internacionales, Anthony Ippolito consiguió el papel protagónico para I Play Rocky, el nuevo proyecto de Amazon MGM que contará “la historia real de Hollywood sobre un actor desconocido con la firme convicción de que no solo estaba destinado a escribir Rocky, sino a ser Rocky Balboa”.

¿Quién es Anthony Ippolito?

Anthony Ippolito es un actor de 24 años nacido en Nueva York y que forma parte de una nueva generación de artistas avocados al cine y a la televisión. En la pantalla hica, alcanzó notoriedad con su papel de George Wright en la serie de Netflix, Grand Army (2020).

Asimismo, Ippolito, quién también realiza trabajos como pintor, pasó su talento en películas como: Pixeles (2015), Fool’s Day (2013) y Corazones malheridos (Purple Hearts, 2022). Sin embargo, fue con su papel de Al Pacino en la miniserie de Paramount + The Office, sobre la realización de El Padrino, que Ippolito recibió excelentes críticas por su forma de interpretar cada detalle y gesto del famoso actor de 85 años.

Anthony Ippolito se hizo conocido por interpretar a Al Pacino en la miniserie The Offer. | Fuente: Paramount Pictures

Sylvester Stallone felicita a Anthony Ippolito: "Sigue golpeando"

Sylvester Stallone sorprendió a sus millones seguidores en Instagram al compartir la noticia de Anthony Ippolito como el actor elegido para interpretarlo en la nueva película sobre la creación de Rocky.

Asimismo, el icónico actor de 79 años no dudó en mostrar su apoyo al joven, quien ya viene generando expectativa sobre su personaje. "La filmación comienza el 15 de octubre", sostuvo Stallone, quien es protagonista y creador de la emblemática película ganadora de tres premios Oscar.

"Les deseo toda la suerte del mundo. ¡Es un guion maravilloso! ¡Sigue golpeando, chico!", escribió el ícono hollywoodense conocido por sus personajes de John Rambo y Rocky Balboa.

Cabe mencionar que el papel de Sylvester Stallone fue otorgado a Anthony Ippolito luego de que este se grabara así mismo. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el actor envió "directamente" la grabación para una "audición espontánea". Finalmente, fue elegido por la productora MGM. "Yo interpreto a Rocky", mencionó.

El director Peter Farrelly ganó el Oscar a Mejor película con la comedia dramática Green Book. | Fuente: @theacademy

¿Qué se sabe de la nueva película I Play Rocky?

I Play Rocky, o Yo soy Rocky, es una nueva película que seguirá la línea de cómo Sylvester Stallone desarrolló —y triunfó— con el lanzamiento de Rocky, el exitoso clásico de cine ganador de tres premios Oscar, un Globo de Oro, entre otros reconocimientos.

El filme será dirigido por Peter Farrelly bajo la productora Amazon MGM. Toby Emmerich, expresidente de Warner Bros. Pictures Group, y Christian Baha serán los productores. El guion fue escrito por Peter Gamble.

Según la sinopsis, compartida por el portal IndieWire en mayo de 2024, la película se basará en la historia de un actor que se encuentra en apuros por tener su rostro parcialmente paralizado y un impedimento del habla, por lo que decide escribir un extraordinario guion que un estudio cinematográfico busca adquirir, pero que se niega a venderlo “a menos que consiga desempeñar el papel principal”.

“Al rechazar una oferta de dinero que le cambiará la vida, trabaja por unos centavos para hacer la película con él mismo en el papel protagonista”, se lee en la sinopsis del filme.

I Play Rocky contará la historia de la producción de la primera película Rocky de 1976. | Fuente: United Artists

Sylvester Stallone se inspiró en Chuck Wepner para escribir Rocky

El boxeador que inspiró la creación del personaje de Rocky Balboa fue Chuck Wepner, un expugilista estadounidense que luchó en la década de 1970. La historia de Wepner, que actualmente tiene 85 años, se asemeja en muchos aspectos a la trama de la primera película de Rocky.

Wepner es conocido por su pelea contra Muhammad Ali, ocurrida el 24 de marzo de 1975. En esa pelea, él era visto como un contrincante que tenía pocas posibilidades de ganar un torneo, pero sorprendentemente logró resistir los 15 rounds completos contra Ali antes de ser derrotado en el último asalto.

Fue el propio Sylvester Stallone quien reveló, en una entrevista con GQ el 2018, que la actuación "inesperada y valiente en el ring" de Chuck Wepner lo inspiró a escribir el guion para Rocky, largometraje que recaudó en taquilla más de 225 millones de dólares en todo el mundo y que permitió la producción de cinco secuelas (Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V, Rocky Balboa) y tres spin-onffs (Creed y Creed II y Creed III).