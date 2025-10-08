Preocupación por Gene Simmons: el bajista de KISS fue hospitalizado tras chocar contra un auto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El legendario rockero Gene Simmons, bajista y cofundador de la icónica banda KISS, fue hospitalizado el martes 7 de octubre en Malibú luego de desmayarse mientras conducía su automóvil y chocar con un vehículo estacionado en la Pacific Coast Highway, según informó NBC4 Los Ángeles.

El músico de 76 años habría perdido el conocimiento mientras manejaba por el conocido tramo costero, lo que provocó que su camioneta se desviara varios carriles antes de impactar otro automóvil. De acuerdo con el reporte, Simmons fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica y ya se encuentra recuperándose en casa, según confirmó su esposa, Shannon Tweed, de 68 años.

“Gene está en casa y recuperándose. Los médicos le cambiaron recientemente la medicación”, declaró Shannon al medio.

Detalles del accidente de Gene Simmons

Un portavoz de la estación del sheriff de Lost Hills confirmó a PEOPLE que un incidente con esas características ocurrió poco antes de la 1 p. m. en la cuadra 25000 de la Pacific Coast Highway. Aunque no identificaron oficialmente al conductor, los datos coinciden con el reporte de Simmons.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles se encargó de trasladar al afectado al hospital tras el choque. Por el momento, ni Shannon Tweed ni los representantes del músico han respondido a las solicitudes de comentarios adicionales.

El accidente ocurre semanas antes del regreso de KISS

El incidente tuvo lugar poco antes de la reunión de KISS, programada para noviembre en Las Vegas, donde la banda volverá a reunirse tras su retiro de las giras en 2023. El evento, titulado KISS Army Storms Vegas, celebrará los 50 años del grupo con presentaciones especiales, sesiones de preguntas y respuestas, un panel con su mánager Doc McGhee y actuaciones de invitados como el exmiembro Bruce Kulick.

La celebración se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre, e incluirá actividades interactivas como karaoke KISS, concursos de imitadores y trivias dedicadas a la banda.