Murió Alec Mussen, actor de 'Son como niños', a los 50 años

Alec Mussen, conocido modelo y actor de la película "Son como niños", falleció el pasado 12 de enero, a los 50 años.

Paige Press, prometida del actor, confirmó su muerte por medio de las redes sociales, y también al medio estadounidense TMZ. La joven reveló que Mussen falleció en su casa en Califorma.

Hasta el momento, se desconocen la causas exactas de su deceso, pero su novia expresó su dolor en su cuenta de Instagram.

“RIP al amor de mi vida (...) Nunca dejaré de quererte. Tengo el corazón roto (...) Es el peor día de mi vida. Éramos tan felices (...) Fuiste el mejor prometido que podría haber pedido”, escribió.

A solo pocos días de haber iniciado enero, Alec Musser se une a la lista de famosos que nos han dejado este año. Entre ellos se encuentran Franz Beckenbauer, Adam Jendoubi, Adan Canto, Christian Oliver, Cindy Morgan, Amparo Rubín, entre otros.

Adam Sandler se despidió de Alec Musser

El productor, coguionista y protagonista de la película Son como niños, Adam Sandler, le dio el último adiós a su amigo y colega al enterarse de la triste noticia.

“Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre tan maravilloso, divertido y bueno. Pienso en él y en su familia y les envío todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona”, publicó el artista quien compartió una foto de Musser en una escena de la mencionada película.

¿Quién era Alec Musser?

Antes de iniciar su carrera como actor, Alec Musser fue un modelo estadounidense que se volvió famoso después de ganar el concurso I Wanna Be a Soap Star. Este título le abrió las puertas en el mundo de la actuación, y formó parte de diferentes proyectos, entre ellos, obtuvo el papel de Del Henry en la telenovela All My Children.

Además, ha formado parte de campañas de Abercrombie and Fitch, GQ, Cosmopolitan, Men’s Health, Speedo y Target.

Cuando estaba en el colegio, Musser competía en fútbol, hockey sobre hielo y lacrosse, lo que lo hizo graduarse con altos honores. Tras estudiar en la Universidad de San Diego, trabajó en estaciones de esquí y como salvavidas.

Películas y series donde participó Alec Musser

2005: All My Children como Del Henry

2009: Road to the Altar como un camarógrafo

2009: Rita Rocks como un plomero

2010: Son como niños como un muchacho del parque acuático

2010: The Phantom Executioner como Nathan Reeves

2012: Desperate Housewives como Friedrich