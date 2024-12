Murió a los 82 años el actor Art Evans, compañero de Bruce Willis en 'Duro de matar 2'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Art Evans, reconocido actor de cine y televisión conocido por sus papeles en producciones como Duro de Matar 2 y Noche del espanto, falleció el 21 de diciembre a los 82 años. Su publicista, Erica Huntzinger, confirmó la noticia a la revista Variety. Aunque no se reveló la causa de su muerte, el obituario indicó que "falleció en paz", rodeado de su familia.

En un comunicado, Babe Evans, esposa del actor, se pronunció por la dolorosa pérdida: "Estamos desconsolados al compartir que Art ha fallecido. Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento. Más adelante se llevará a cabo un memorial para que amigos y familiares puedan asistir. Gracias".

Trayectoria de Art Evans

Con una trayectoria que abarcó más de cinco décadas, Art Evans participó en más de 120 proyectos en cine y televisión. Su carrera comenzó en el Theater of Being de Frank Silvera, en Los Ángeles, donde protagonizó The Amen Corner, obra que posteriormente llegó a Broadway en 1965. Entre sus primeros papeles en el cine destaca su participación como la primera víctima en la película Christine (1983).

Evans trabajó junto a figuras como Adolph Caesar y Denzel Washington en Historia de un soldado (A Soldier’s Story). Sin embargo, uno de sus roles más recordados es el de Leslie Barnes en Duro de Matar 2, donde interpretó a un empleado de la torre de control aéreo que colabora con John McClane (Bruce Willis) para detener a un grupo subversivo.

El actor también participó en filmes como Big Time, Youngblood, National Lampoon’s Class Reunion, Noche de espanto, School Daze, Bitter Harvest, Tales from the Hood y Metro. En televisión hizo papeles en series como MASH, Hill Street Blues, Monk, Los expedientes secretos X y Cosas de familia. Además, en A Different World interpretó a Mr. Johnson, padre de Ron Johnson (Darryl M. Bell).

