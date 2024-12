"Zendaya es lo mejor que me pasó en la vida": Tom Holland revela cómo es trabajar junto a su novia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tom Holland se sinceró sobre su relación con Zendaya. En una entrevista dada al podcast Dish, el actor de Peter Parker reveló cómo es actuar junto a su novia en los sets de grabación teniendo en cuenta que ambos se conocieron en las grabaciones de Spider-Man: de regreso a casa, película estrenada el 2017 para luego protagonizar juntos Spider-Man: lejos de casa (2019) y Spider-Man: sin camino a casa (2021).

“Oh, Dios. Sí. Ella es una gracia salvadora. Es lo mejor que me ha pasado en la vida”, exclamó el actor británico de 28 años, quien resaltó la química que tiene con su pareja cuando van a grabar una escena.

“Es esa cosa perfecta cuando estás en el set y un director te da una nota con la que tal vez no estás de acuerdo, o sé que no le gusta particularmente, y es solo que, como si nos miráramos con familiaridad y no pudiéramos esperar para hablar de eso más tarde”, comentó Holland.

Cabe mencionar que Tom Holland y Zendaya trabajarán, nuevamente, juntos el 2025. Los dos fueron convocados para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan junto a: Charlize Theron, Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o y Robert Pattinson.

"A los estudios les encanta. Una habitación de hotel. Conductores separados. Ya no estamos locos. Escucha, es trabajo, ¿de acuerdo?", señaló Holland con una sonrisa.

Tom Holland en una escena de beso con Zendaya en Spider-man: de regreso a casa. | Fuente: Marvel Pictures

¿Qué dijo Zendaya sobre actuar junto a Tom Holland?

Anteriormente, Zendaya también se refirió a la relación que tiene con Tom Holland en el set. Fue en una entrevista con Vanity Fair que la actriz de Euphoria recalcó la fluidez con la que actúa junto su novio.

"En realidad, es extrañamente cómodo (…) Es como una segunda naturaleza, en todo caso. Te sientes más seguro con la persona a tu lado. Me encanta trabajar con él. Es muy talentoso y le apasiona lo que hace. Siempre da el mil por ciento, incluso cuando está completamente agotado”, manifestó la estadounidense.

En ese sentido, mencionó la química entre los dos desde que se conocieron en las grabaciones de Spider-Man. "Realmente aprecio eso de él. Se siente bastante normal. Así es como nos conocimos. Literalmente, en una lectura de química", añadió.

La relación de Tom Holland y Zendaya se hizo pública el 2021.Fuente: Instagram (tomholland2013)

Tom Holland regresa para la cuarta película de Spider-Man

Tom Holland volverá a ponerse en la piel de Peter Parker en la cuarta película de Spider-Man, cuyo estreno en el cine está previsto para el 24 de julio de 2026, anunció Sony.

La cuarta entrega de Spider-Man, que todavía no tiene título, tendrá un nuevo director: Destin Daniel Cretton, quien debutará en la saga tras las tres primeras películas dirigidas por Jon Watts.

Holland ha interpretado a Peter Parker en los tres filmes dirigidos por Watts: Spider-Man: Homecoming (Spider-Man: de regreso a casa, 2017), Spider-Man: Far From Home (Spider-Man: lejos de casa, 2019) y Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: sin camino a casa, 2021).

Las tres anteriores cintas también han estado protagonizadas por la actriz estadounidense Zendaya (Dune, Euphoria), aunque su participación en el proyecto, que comenzará a filmarse el año que viene, todavía no ha sido confirmada.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis