Jay North, el recordado ‘Daniel el travieso’, falleció a los 73 años tras una larga lucha contra el cáncer

El actor estadounidense alcanzó la fama en los años 60 gracias a su papel como Dennis Mitchell. En sus últimos años, vivía alejado de la industria del entretenimiento y trabajaba como oficial penitenciario.

Jay North, conocido por dar vida al icónico Daniel el Travieso (Dennis the Menace) en la popular serie de los años 60, falleció el último domingo a los 73 años, "pacíficamente" en su hogar, tras una prolongada batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por Laurie Jacobson, actriz y amiga cercana, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Como muchos de sus fans saben, tuvo un camino difícil en Hollywood y después... pero no permitió que eso definiera su vida. Tenía un corazón tan grande como una montaña. Su sufrimiento ha terminado. Por fin está en paz”.

Bonnie Vent, representante del actor, también confirmó su fallecimiento al medio NBC News. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades del condado de Union, en Florida —donde residía North— no habían brindado mayores detalles sobre su deceso.

Butch Patrick, actor que interpretó a Eddie Munster en The Munsters (1964), se sumó a las muestras de pesar: “Jay era un muy buen amigo. Los niños actores de los años 60 somos un grupo pequeño y cada vez más reducido. El negocio fue duro con él, pero parecía feliz en Florida. Me alegra saber que ahora está en paz”, escribió en Facebook.

¿Quién fue Jay North?

Nacido el 3 de agosto de 1951 en Hollywood, Jay North comenzó su carrera desde muy joven, participando en comerciales y programas como The Eddie Fisher Show en 1958. Su gran oportunidad llegó a los seis años, cuando fue elegido como protagonista de Daniel el travieso (1959), una comedia familiar basada en la popular tira cómica de Hank Ketcham.

La serie, que se emitió hasta 1963, seguía las travesuras de Dennis Mitchell, un niño inquieto que ponía de cabeza a su vecindario, en especial al Sr. Wilson, interpretado por Joseph Kearns. El personaje convirtió a North en un rostro querido por la audiencia estadounidense y un símbolo de la televisión de su época.

Después de la serie, tuvo apariciones en producciones como El agente de C.I.P.O.L. (1965), El llanero solitario (1966), Lassie (1973) y Hospital General (1982). Además, incursionó en el doblaje prestando su voz a Bam-Bam Mármol en El show de Pebbles y Bamm-Bamm, y décadas después, participó en un episodio de la temporada 11 de Los Simpson, emitido en 1999.

En cine, participó en películas como The Miracle of the Hills (1959), The Big Operator (1959), Pépé (1960), Zebra in the Kitchen (1965), Maya (1966), Wild Wind (1986) y Dickie Roberts: Former Child Star (2003). Su último papel protagónico fue en el thriller erótico The Teacher (1974).

En una entrevista de 2017 con The Washington Times, North reveló que la falta de oportunidades lo llevó a alejarse de Hollywood, enlistarse en el ejército, trabajar en la industria de alimentos saludables y finalmente convertirse en oficial penitenciario en Florida. También habló abiertamente sobre los abusos que sufrió siendo una estrella infantil y se convirtió en un defensor de los derechos de los actores jóvenes.

