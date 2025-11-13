Murió Jorge Lorenzo, actor argentino de ‘El Marginal’ y ‘En el Barro’, a los 66 años

Hace un año, los fanáticos de la serie argentina El Marginal, lamentaban la muerte de Claudio Rissi, quien le dio vida a Mario Borges. Ahora, los seguidores de esta producción se despiden de Jorge Lorenzo, el actor que interpretó al guardacárcel Mario Capece, mano derecha de Antín (Gerardo Romano), el director del penal de la cárcel de San Onofre, quien falleció a los 66 años.

A través de la cuenta de X (antes Twitter), la Asociación Argentina de Actores compartió la noticia de su deceso.

“Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”.

Actores de 'El Marginal' se despiden de Jorge Lorenzo

Tras conocerse su muerte, uno de los protagonistas de El Marginal se despidió de él con un sentido mensaje. Se trata de Nicolás Furtado, el popular ‘Diosito’, con quien copmartió largas horas de grabación: “Que en paz descanses, Jorge querido”.

Asimismo, Gerardo Romano publicó un video donde juntó todas sus escenas juntos y solo puso en la descripción “Querido compañero” con un corazón roto.

Carlos Portaluppi, quien interpretó a ‘Morcilla’, subió una foto junto con Lorenzo a su cuenta oficial de Instagram y escribió: “Qué tristeza tu partida. Buen viaje, Jorge querido”.

La trayectoria de Jorge Lorenzo

Entre las producciones en las que participó Jorge Lorenzo no solo está El Marginal. Su carrera comenzó en los años 80 en Soy Gitano, Son amores, 099 Central, El hombre de tu vida, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Alma Pirata, Amor mío y más.

Después dio el salto a Netflix con El Marginal. Tras el éxito de esta serie argentina, Sebastián Ortega lo sumó a En el barro, spin-off de este proyecto enfocado en una cárcel de mujeres.

En el cine, Jorge Lorenzo tuvo roles en La herida, 1978, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas, I love Torito y La Rosales.

